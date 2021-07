WhatsApp Pay oferece cobertura total no Brasil

Com menos de dois meses de lançamento, o WhatsApp Pay já pode ser acessado por qualquer usuário do aplicativo de mensagens. Para comemorar a cobertura, a empresa promoveu um encontro entre Mark Zuckerberg e Pelé, ídolo do futebol brasileiro.

Cobertura total

O astro Pelé, publicou em sua conta no Twitter um vídeo falando a respeito da nova funcionalidade do aplicativo, o WhatsApp Pay, mostrando o seu encontro com o CEO da empresa, Mark Zuckerberg.

No vídeo, o ídolo brasileiro do futebol ressalta que “O WhatsApp finalmente lançou o seu serviço de pagamentos no Brasil. Deixa eu ligar para um amigo que com certeza vai saber como usar”, diz.

WhatsApp Pay

O novo recurso é similar ao sistema de pagamentos do Banco Central, o PIX. O WhatsApp Pay, pode ser utilizado 24 horas por dia em todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriado. Além disso, não cobra taxas para transações entre pessoas físicas.

Os usuários podem realizar até 20 transações por dia, sendo R$ 1.000 o limite em cada uma delas. Mensalmente, é possível movimentar até R$ 5.000 no novo serviço.

Como fazer pagamentos pelo WhatsApp Pay?

Inicialmente, acesse o aplicativo e abra a conversa com o contato que receberá o dinheiro.

Toque no ícone de “clipe de papel” no Android ou “+” no iPhone e selecione a opção “Pagamento”; Insira o valor que deseja pagar e uma descrição se quiser; Selecione “Pagar” e insira sua senha do Facebook Pay; A confirmação do pagamento aparecerá como uma mensagem na conversa do WhatsApp e o contato precisa aceita-lo; Feito isto, o dinheiro cairá na conta do beneficiário; Caso seja a primeira vez que estiver usando o serviço, aceite os termos de uso, crie um PIN ou senha no Facebook Pay.

Instituições que aderiram ao WhatsApp Pay

Banco do Brasil (Visa);

Banco Inter (Mastercard);

Bradesco (Visa);

Itaú (Mastercard);

Mercado Pago (Visa);

Next (Visa);

Nubank (Mastercard);

Sicredi (Mastercard e Visa);

Woop Sicredi, a conta digital da Sicredi (Visa);

Santander (Mastercard).

Como ativar o WhatsApp Pay em sua conta?

Vale ressaltar, que para ter acesso a funcionalidade o aplicativo deve estar em sua última versão. Então confira se não há atualização para a plataforma de mensagens no Play Store ou no Apple Store.

Feito isto, o novo serviço deve aparecer nas configurações do WhatsApp, basta seguir as orientações e ativar o recurso.