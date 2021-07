WhatsApp vai liberar 3 novos recursos; veja quais são

O WhatsApp sempre procura novos recursos para oferecer uma melhor experiência aos seus usuários. Diante disso, o WABetaInfo, site especializado em comentar sobre a plataforma de mensagens, informou que em breve deve ser lançado uma funcionalidade que permitirá ouvir as mensagens de voz gravadas antes de serem enviadas.

No entanto, este recurso ainda está em fase de testes, sendo melhor desenvolvido para dispositivos que usam os sistemas iOS e Android. Além disso, o aplicativo deve atualizar o balão da mensagem de voz, com ondas aparecendo no corpo da mensagem.

Outras novidades

Outro recurso que está cotado para ser implementado no aplicativo, é a possibilidade de usar uma mesma conta em até quatro dispositivos diferentes, inclusive, sem acesso à internet. A novidade deve afetar principalmente as empresas que utilizam a plataforma para atendimento.

Para utilizá-lo, o usuário precisará fazer o login no WhatsApp Web por meio de ,um QR Code, assim como já ocorre atualmente. A funcionalidade de multidispositivo ainda está em fase de testes, e apenas os mensageiros da versão Beta do aplicativo podem acessá-la.

Por fim, o WhatsApp também deve lançar um novo serviço que permitirá o envio de mídias para serem visualizadas apenas uma vez. O usuário que desejar utilizar o recurso enviará mensagens de mídias que se autodestroem, especificamente após serem abertas pelo mensageiro receptor em um curto período de tempo.

O novo recurso do WhatsApp já está disponível para todos os usuários da plataforma de mensagens. O WhatsApp Pay atingiu cobertura total em menos de dois meses após seu lançamento. Confira com utilizar a nova funcionalidade.

WhatsApp Pay

A novidade é semelhante ao PIX, devido a possibilidade de ser utilizada no aplicativo em 24 horas por dia, sete dias por semana e sem cobrança de taxa para transações entre pessoas físicas. No entanto, o valor de movimentação deve ser menor.

O serviço possui um limite de 20 transações por dia de até R$1.000 cada e um teto de R$5.000 por mês.

Como fazer pagamentos pelo WhatsApp Pay?

Abra a conversa com o contato que receberá o dinheiro, clique no “clipe de papel” no Android ou “+” no iPhone e selecione a opção “Pagamento”; Insira o valor que deseja pagar e uma mensagem se quiser; Toque em “Pagar” e insira sua senha do Facebook Pay; O pagamento será enviado como se fosse uma mensagem na conversa do WhatsApp, e o destinatário precisa aceita-lo. Feito isso, o dinheiro cairá na conta do beneficiado. Caso seja a primeira vez que estiver usando o serviço, aceite os termos de uso, crie um PIN ou senha do Facebook Pay.

Bancos que aderiram ao WhatsApp Pay

Banco do Brasil (Visa)

Banco Inter (Mastercard)

Bradesco (Visa)

Itaú (Mastercard)

Mercado Pago (Visa)

Next (Visa)

Nubank (Mastercard)

Sicredi (Mastercard e Visa)

Woop Sicredi, a conta digital da Sicredi (Visa)

Santander (Mastercard)

