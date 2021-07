Whatsapp: versão web não precisará de conexão com celular; entenda mudanças

O aplicativo Whatsapp que trazer ainda mais inovações para seus usuários. A empresa começou a testar um novo recurso que permitirá que as mensagens sejam acessadas em até quatro dispositivos diferentes. Com a novidade, não será mais necessário ter um celular conectado à internet para utilizar o aplicativo no computador. As informações são do jornal O Globo.

As mudanças permitem o acesso ao aplicativo em outro dispositivo mesmo que o telefone esteja descarregado, por exemplo. Assim, o Whatsapp funcionará de forma mais independente, se parecendo mais com o seu grande concorrente, o Telegram.

Apesar das novidades, a conta do aplicativo continuará limitada a apenas um aparelho, ou seja, não será possível criar mais de uma conta com o mesmo número telefônico.

Uma versão inicial do aplicativo está sendo testado por pessoas de diferentes lugares do mundo, mas ainda não há data de lançamento da nova versão.