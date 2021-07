Whindersson Nunes mostra onde guardaria lembranças do filho: ‘Dói tanto’

Nesta terça-feira (27), o humorista Whindersson Nunes compartilhou um desabafo bem triste no seu Instagram. Ele mostrou onde guardaria as lembranças do filho João Miguel, que nasceu prematuro e faleceu após o parto.

“Dói tanto essas caixinhas vazias. Te amo, filho. Muita saudade. Minha e da sua mãe”, escreveu na legenda dos stories. Na foto, aparecem as caixinhas em que seriam guardados os dentinhos, pulseira da maternidade, umbigo e mexa de cabelo da criança. Confira:

Humorista compartilhou as caixinhas personalizadas onde guardaria as lembranças de João Miguel | Reprodução: Instagram

Após o falecimento do bebê, Whindersson e Maria Lina se afastaram das redes sociais e fizeram tatuagens para homenagear o filho. Aos poucos, o casal tem voltado a postar, mas ainda aparecem bastante abalados pela perda.