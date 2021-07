Whindersson Nunes passa por cirurgia íntima pela segunda vez

Nesta quarta-feira (7), o humorista Whindersson Nunes passou por uma nova cirurgia íntima. Essa é a segunda vez que o artista precisa passar pelo procedimento na região do ânus e compartilhou a situação em tom de brincadeira com seus seguidores.

“Dessa vez mandei arrancar da bunda e botar no pé, se acontecer alguma coisa eu digo q pisei na merda do cachorro”, escreveu no Twitter. Ele também compartilhou fotos divertidas da estadia no hospital.

Em abril 2019, o humorista precisou ser operado pela primeira vez e revelou a situação para os fãs através de uma foto bem humorada. “Estava sentindo uma dor na beirada do forébis (sic), fui ao médico ele disse que tinha que operar URGENTE! Mas era só o que me faltava. Quem diria que em meio a tanta tristeza o que ia me fazer rir seria uma cirurgia, pra vocês verem como a vida é!”, revelou na ocasião.