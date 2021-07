Xand Avião anuncia fim de parceria com DJ Ivis após caso de agressão e faz pronunciamento

O cantor Xand Avião, que é sócio da empresa Vybbe, anunciou o fim do contrato com DJ Ivis, que está sendo acusado de agredir fisicamente a esposa, Pamella Holando. Através de um vídeo compartilhado no Instagram, o artista fez um longo posicionamento sobre o assunto e ainda destacou que sua equipe estará ajudando a companheira e a filha do DJ.



“Estava vindo de Fortaleza e quando cheguei em casa fui pego com essa tempestade do caso do DJ Ivis. Uma coisa muito séria e eu não admito e nem compactuo com qualquer tipo de violência, ainda mais contra uma mulher. Nada explica isso. Quero dizer também que já designei a minha equipe inteira para falar com Pamella e ajudar a ela e à criança no que for que elas precisarem”, afirmou o forrozeiro.

Na sequência, ele destacou o rompimento com DJ Ivis e disse estar muito triste com os desdobramentos do caso. “Eu estou muito triste, porque todo mundo sabe da minha relação com o DJ, mas nada justifica violência contra uma mulher. Ele faz parte da Vubbe, mas infelizmente não dá para continuar com ele na nossa empresa. Estou surpreso e sem palavras como vocês”, declarou.

Imagens da agressão do músico contra a esposa vieram à tona neste domingo (11), após Pamella compartilhar filmagens das diversas agressões que sofreu nos últimos meses.

Veja: