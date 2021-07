Xuxa é repudiada pela OAB após declaração sobre advogados de DJ Ivis

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Ceará decidiu se manifestar contra as declarações de Xuxa Meneghel sobre os profissionais de Direito que estão cuidando do caso do DJ Ivis, preso na semana passada após agredir sua ex-esposa, Pamella Holanda.

Ao falar sobre o assunto, a apresentadora questionou se os advogados do músico tinham filhas e irmãs. “Eu gostaria de saber se existe justificativa pra tanta covardia? Então por que não deixam ele preso e sem regalias?”, disparou.

E seguiu dizendo: “Tem muita gente que não fez nada ou muito pouco e tá apodrecendo na cadeia (descobri isso ao pesquisar sobre minha fala errada sobre prisioneiros) então porque ele tem que ter regalias? Advogados? E cuidados? Se ele tiver regalias nunca vão parar com agressões com mulheres”.



Como resposta, a OAB-CE criticou as indagações da famosa e exigiu respeito ao exercício da advocacia. “É fundamental que a gente esclareça que ter advogado não é uma regalia. É um direito fundamental estabelecido na Constituição Federal. Todo e qualquer cidadão tem direito a um advogado no momento da sua defesa”, afirmou Erinaldo Dantas, presidente da OAB-CE.

“O advogado não responde por qualquer acusação de seu cliente. Ele está lá para defender o Estado Democrático de Direito. É necessário que a gente respeite a advocacia”, concluiu o comunicado, que foi disponibilizado pelo UOL.