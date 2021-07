Xuxa fará apresentação nostálgica e cheia de cores no Prêmio Multishow 2021

O Prêmio Multishow, realizado anualmente pelo canal fechado, contará com a participação especial da ‘Rainha dos Baixinhos’, Xuxa Meneghel, na edição de 2021. A reconexão com o lado artístico é real, a apresentadora não só entregará prêmios, como também fará uma ‘entrada triunfal’ na atração e interagirá virtualmente ao longo da noite.

ALERTA SPOILER: A nave vai pousar no Prêmio Multishow 2021! ???? Vai rolar apresentação musical, entrega de troféu pra vencedor no palco, participação na transmissão ao vivo com influenciadores… Chega logo 8 de dezembro! #PrêmioMultishow ???????????? @multishow pic.twitter.com/10YlbUFYhZ

A atração também contará com a presença de Juliette, campeã do BBB21. De acordo com a organização do evento, ela apresentará uma das categorias e também surpreenderá o público com uma surpresa que vem preparando.