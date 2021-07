Yá Burihan explica por que aceitou pedido de casamento mesmo após ter traído Lipe Ribeiro

Yá Burihan decidiu abrir o jogo sobre o motivo de ter aceitado o pedido de casamento de Lipe Ribeiro, mesmo tendo traído o rapaz enquanto ele estava confinado em A Fazenda, da Record. Em entrevista ao podcast PodDarPrado, de Gabi Prado, a famosa justificou o fato de não ter dito a verdade logo após a surpresa do, na época, namorado.

“Eu estava em um programa de TV, o que eu ia fazer? Não tinha o que fazer, nem passou pela minha cabeça isso [de casamento] lá. Me pediram para ir, não fui eu que falei ‘quero ir’. A família dele falou: ‘Você tem que ir’. Eu ia fazer o quê? Imagina a cabeça do moleque como ia ficar? Ele ia pedir para sair“, contou ela.

Então, a ex de Lipe Ribeiro ainda contou sobre a traição. “Nada justifica o que eu fiz. Eu fui mulher para fazer, não deixaria de ser mulher para assumir. Eu já sofri muito com a internet. Eu acredito que o que aconteceu foi um erro meu. Eu fiquei reclusa, fiz tratamento psicológico todos os dias, para me entender. Nesse processo, eu acabei entendendo o peso da internet na minha vida. Hoje em dia eu posto muito menos a minha vida pessoal“, declarou.