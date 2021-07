Yanna Lavigne e Bruno Gissoni esperam segundo filho

Yanna Lavgne está grávida do sgundo filho com Bruno Gissoni. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz. O casal já é pai da pequena Madaela que tem quatro anos de idade.

“Eu e Bruno estamos muito felizes. A Madalena é a mais ansiosa pelo irmão ou irmã que está chegando”, contou Yanna. A atriz ainda publicou umas fotos da família no Instagram com a seguinte legenda: “Tão bom ver brotar de novo, extensão do que é amor”.

A mãe de Bruno Gissoni, Ana Sang, também comemorou a gravidez através das redes sociais: “Vou ser vovó de novo!!!! FELIZ!!!”, escreveu a cineasta. Ela é mãe de outros dois atores: Rodrigo Simas e Felipe Simas