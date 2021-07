Yasmin Brunet faz live para torcer por Medina e comemora semifinal: ‘bora meu aquaman’

A modelo e esposa de Gabriel Medina, Yasmin Brunet, tem feito lives para “enviar boas energias” para o surfista e acompanhar a competição com os seguidores. Na madrugada desta segunda-feira (26), enquanto o atleta disputava as oitavas de final, ela mostrou ansiedade ao assistir às provas. Já na disputa das quartas, nesta noite, festejava as manobras bem-sucedidas: “Bora meu aquaman”.