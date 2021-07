Yasmin Brunet sofre e festeja no fim, com vaga de Medina nas quartas: ‘Vai trazer o ouro’

Apesar de não ter sido autorizada a embarcar para Tóquio, a modelo Yasmin Brunet compartilhou com o público a torcida pelo marido, o surfista Gabriel Medina, por meio das redes sociais. Na madrugada desta segunda-feira, enquanto o atleta disputava as oitavas de final, ela dividiu com os seguidores a ansiedade de assistir às provas. APENAS YASMIN ROMÂNTICA BRUNET COMEMORANDO A VITÓRIA DE SEU AMADO ISSO É AMOR EM ESTADO PURO, COISA LINDA DE SE VER………………… #Tokyo2020 pic.twitter.com/AIfPzCkYCu — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) July 26, 2021

Medina enfrentou a quarta bateria do dia, com o australiano Julian Wilson, e levou a melhor. O brasileiro garantiu 14.33 contra 13.00 do rival. Por uma transmissão ao vivo no Instagram, Yasmin comentou a prova.

— Se isso não é Aquaman eu não sei o que é. É uma fênix do mar, ressurgiu das cinzas da água, é bizarro —exclamou ela, durante o momento em que o marido conseguiu a onda da vitória.

Enquanto as notas não eram atualizadas, Yasmin ficou visivelmente nervosa.

— Eu vou morrer! Não estou acreditando que esse cara fez isso agora! Pelo amor de Jesus!

— Gente, ele vai trazer essa medalha de ouro para gente — completou.

Nas últimas semanas, o casal compartilhou com o público o drama ao redar da tentativa do surfista em levar a esposa para a Olimpíada. O atleta a colocou como parte do estafe olímpico, já que, de fato, ela integra a equipe dele desde janeiro; porém, o Comitê Olímpico Brasileiro não autorizou que ele levasse alguém além do treinador, apesar das tentativas de negociação por parte de Medina.