YouTube realiza curso gratuito para criadores e empreendedores negros

O YouTube promoverá, entre os dias 12 e 16 de julho, cursos voltados a criadores e empreendedores negros. As aulas serão exibidas no canal YouTube Criadores e serão realizadas em módulos. Durante os cinco dias do curso, os participantes terão a oportunidade de aprender sobre as principais estratégias para o crescimento e sustentação de suas iniciativas e as melhores formas de promover os seus conteúdos com o YouTube. O objetivo é gerar oportunidades e ampliar as vozes de empreendedores por meio da plataforma.

O curso Profissão Criador é uma iniciativa criada em parceria com Inventivos, YOUPIX e o YouTube Black. Os alunos contarão com especialistas que falam sobre como o conteúdo em vídeo pode ser uma importante estratégia de comunicação e expansão de alcance para um produto ou serviço.

Monique Evelle será uma das palestrantes do curso (Foto: Divulgação)

As aulas serão ministradas por Monique Evelle e Lucas Santana, da plataforma de educação Inventivos; Camilo Coutinho, estrategista digital focado em criação de vídeos para impulsionar vendas; Isabela Gaidys, idealizadora das marcas Ilustralle e Coolmmerce; Ana LeBear, criadora do método “Empreender com Afeto”; e Kelly Keiko, especialista em marketing digital.

Além desses nomes, também estarão presentes YouTubers como a Blogueira de Baixa Renda, Nathaly Dias; Maíra Medeiros, do canal Nunca Te Pedi Nada e a equipe do Google Meu Negócio. A escolha dos participantes foi feita a partir de uma curadoria da YOUPIX, com co-curadoria da Inventivos, que mapeou nomes importantes para contribuir com o objetivo do projeto.

“Ao convidar esses especialistas, que são também membros muito ativos e admirados criadores de conteúdo do YouTube, queremos inspirar jovens negros empreendedores a utilizarem nossa plataforma e ampliarem o alcance de suas vozes. Com o aumento do desemprego e a crise gerada pela pandemia, entendemos a importância de impulsionar pequenos negócios. Por isso, cada um dos cinco módulos foi pensado para contemplar as dúvidas mais frequentes e mostrar, na prática, a potencialidade do YouTube na expansão desses empreendimentos “, afirma Lígia Lima, gerente de parcerias estratégicas do YouTube Brasil.

O objetivo do Profissão Criador é inspirar e incentivar a autonomia de jovens empreendedores, para que eles expressem ao máximo a sua criatividade.

“Nós acreditamos no poder e no potencial dos criadores de conteúdo e empreendedores negros do Brasil. Sabemos que as suas ideias, seus projetos e suas vozes precisam de um espaço no qual possam ser amplificados. Democratizar o conhecimento é uma das formas que encontramos de estar ao lado dessa nova geração de empreendedores”, afirma Monique Evelle, co-fundadora da Inventivos.

12 de julho às 18h: O que todo empreendedor precisa saber / Precificação de produtos e estrutura do empreendimento 13 de julho às 18h: Como potencializar os negócios por meio do YouTube? / Plano de ação para ampliar as possibilidades do empreendimento

14 de julho às 18h: Convertendo conteúdo em vendas / Entendendo o potencial do conteúdo para vender mais