Ypiranga 2 x 1 São José – Ypiranga vence duelo gaúcho e volta a ser líder na Série C

Erechim, RS, 24 (AFI) – O Ypiranga conseguiu sua reabilitação na Série C do Campeonato Brasileiro após a derrota para o Ituano. Na tarde deste sábado, o Canarinho venceu o duelo gaúcho contra o São José por 2 a 1, em partida disputada no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim-RS.

A partida foi válida pela nona rodada do Grupo B.

Com o resultado, o Ypiranga volta a ser líder do Grupo, somando 19 pontos, dois a mais do que o Criciúma-SC. Na partida deste sábado, o time foi comandado pelo auxiliar técnico Edson Macaé. O técnico Junior Rocha faz curso Licença Pro da CBF Academy.

O são José, que estreou o técnico Pingo, soma oito pontos, na vice-lanterna do grupo.

O JOGO

A partida iniciou com poucas chances dos dois lados e com muitos erros de passe. Somente em um lance de bola parada poderia surgir uma chance. E foi assim aos 13 minutos, que o Ypiranga abriu o marcador. Muriel levantou na área e Léo Kanu tocou de cabeça para marcar para o Canarinho.

Mesmo com o gol, a partida não melhorou tecnicamente. As duas equipe tinha dificuldade em criar oportunidade e esbarravam na pouca inspiração do setor de criação na tarde deste sábado.

O São José pressionou no final e aos 39 minutos Deivity salvou o Ypiranga em chute de Everton Bala. Aos 43, o Zequinha empatou. Após escanteio da esquerda e duas defesas seguidas de Deivity, Gabriel Lima aproveitou o rebote para marcar.

ETAPA FINAL

O Ypiranga voltou com Erick no lugar de Dico do intervalo. O Canarinho buscou o gol da vitória desde o começo do primeiro tempo. O São José jogava no contra-ataque.

O Ypiranga conseguiu a vantagem no placar aos 21 minutos, Jonathan cruzou e Clayton, sozinho, testou para o fundo do gol.

O Canarinho não baixou guarda e foi atrás do terceiro e chegou a criar algumas chances. O São José pressionou no final, mas não conseguiu o empate.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela décima rodada, o São José, no domingo (1) encara o Botafogo, em Porto Alegre. O Ypiranga, na segunda (2), pega o Paraná Clube, fora de casa.