Ypiranga-RS 3 x 2 Novorizontino – Vitória recheada de emoção e pênaltis valeu a liderança da Série C

Erechim, RS, 09 (AFI) – Não faltou emoção, principalmente no segundo tempo, em Erechim-RS na abertura da sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. No Estádio Colosso da Lagoa, o Erechim fez valer sua força e venceu o Novorizontino por 3 a 2, na noite desta sexta-feira, pelo Grupo B.

Com o resultado, o Ypiranga chega a liderança do Grupo B, com 16 pontos somados. O time gaúcho está invicto há quatro jogos. O Novorizontino permanece com 13 pontos, na terceira colocação.

Os gols da vitória foram marcados por Quirino, Sodré, ambos de pênalti e Clayton. Reverson e Anderson Rosa fizeram para o Novorizontino.

O JOGO

A primeira etapa foi marcada por poucas chances criadas. Jogo começou bem estudado pelos dois lados, com o Novorizontino propondo mais o jogo, principalmente pelo lado direito. No início do jogo, os jogadores do Novorizontino, reclamaram da arbitragem, pedindo pênalti em lance de Reverson, alegando toque de mão da defesa adversária, mas nada foi marcado,

O Novorizontino jogava apostando nos contra-ataques, se posicionando bem na defesa, aproveitando a movimentação de Anderson Rosa e Pereira no meio e saindo em velocidade com seus atacantes.

Acuado pela marcação adversária, o Ypiranga criou pouco no primeiro tempo. Na única chance que chegou com objetividade, o Ypiranga abriu o marcador. Silvano recebeu na área, mas foi derrubado por Bruno Aguiar. A arbitragem marcou pênalti. Sodré bateu rasteiro, aos 36 minutos, e fez 1 a 0 para o Ypiranga.

ETAPA FINAL CHEIA DE GOLS

Se o primeiro tempo teve poucas chances, o segundo tempo foi marcado pela emoção e com quatro gols. O Novorizontino pressionou o Ypiranga desde o começo do segundo tempo. Com isso, chegou ao empate aos onze minutos. No rebote do chute de Danielzinho, Anderson Rosa aproveita e completa para o gol, sem chance para Deivity.

O Novorizontino, porém, não teve nem tempo de comemorar o empate. Dois minutos depois, sofreu o segundo. Após boa jogada de Quirino pela direita, ele tocou para Clayton, pegar de primeira e mandar no canto de Giovanni.

Aos 30 minutos, o Novorizontino chegou ao empate. Reverson tabelou com Cléo Silva e bateu na saída do goleiro. Dija Baiano tentou tirar anteas da bola tocar a rede, mas o auxiliar confirmou o gol.

Assim como no primeiro gol, o Novorizontino sofreu mais um gol logo depois. Três minutos depois, a bola toca na mão de Reverson e o árbitro assina pênalti. Quirino cobrou e fez o terceiro do Ypiranga.

O Novorizontino tentou o empate até final, mas não conseguiu.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela oitava rodada, no próximo sábado, o Ypiranga visita o Ituano em Itu. O Novorizontino entra em campo no domingo (18) diante do Paraná, em Curitiba.