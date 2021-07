Ypiranga-RS x Novorizontino-SP – Duelo direto onde quem vencer pode dormir na liderança da Série C

Erechim, RS, 08 (AFI) – Apenas uma partida irá abrir as disputas da sétima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta sexta-feira (09) e será justamente um duelo direto pelo G4 do Grupo B. Vice-líder, o Ypiranga-RS recebe o terceiro colocado Novorizontino-SP, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, às 20h (horário de Brasília).

O time gaúcho vem de uma vitória sobre o Oeste por 4 a 2, fora de casa, e soma 13 pontos na segunda posição do Grupo B. Em seis jogos disputados, o time do técnico Júnior Rocha venceu quatro, empatou um e perdeu um. O líder Criciúma-SC está um ponto à frente, com 14. O Novorizontino vem logo atrás, em terceiro, também com 13. Por isso, quem vencer irá assumir provisoriamente a liderança da chave.

YPIRANGA-RS

Para a partida, o técnico Júnior Rocha deve iniciar o jogo com o mesmo time do Ypiranga-RS que venceu o Oeste. Com apenas, Quirino e Deivity pendurados, o treinador está satisfeito com o desempenho do time na competição e apostará mais uma vez na manutenção da base da equipe para iniciar o confronto.

“Estamos vindo de uma boa pegada, então não tenho motivos para fazer grandes mudanças no time titular, ainda mais em um duelo direto como esse contra o Novorizontino. Vamos respeitar o adversário, mas nosso foco são os três pontos”, disse o comandante.

NOVORIZONTINO

Para a partida, o Novorizontino, do técnico Léo Condé deve contar com alguns retornos vindos do Departamento Médico, que estava cheio nas últimas semanas, com Paulinho, Felipe Rodrigues, Barba, Adilson Goiano, Douglas Baggio, Danielzinho e Léo Tocantins.

Desses nomes, apenas Paulinho não tem chance alguma de voltar, já que passou por uma cirurgia no joelho e não deve mais atuar na temporada. O restante está em fase de transição física e podem voltar a ser opções para o treinador. Mesmo assim, ele não deve fazer grandes mudanças no time titular. De qualquer forma, ele pediu atenção, já que será um duelo direto.

“Enfrentaremos um time bem treinado e com jogadores experientes. Porém, do outro lado, também temos um time que trabalha muito bem diariamente e que vem colhendo frutos. Então, esperamos fazer uma boa atuação e sair de lá com um resultado positivo, o que seria de suma importância para nós neste momento, especialmente visando a classificação”, disse o comandante.