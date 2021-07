Yudi Tamashiro rebate fã e diz que ir para casa de swing é ‘pecado’

Yudi Tamashiro, 28 anos, vem usando as redes sociais para compartilhar sua rotina e, nos últimos anos, compartilhar a nova fase como cristão. Ao responder algumas perguntas dos fãs, o apresentador repreendeu um deles que questionou se é pecado ir para festas.

O famoso, então, reagiu: “Ué, depende da festa né!? Você ficar indo pra casa de swing, aí você já tá extrapolando né amigão”, disse, ao citar o espaço onde normalmente há troca de casais e muita bebida.

Na sequência, um internauta indagou se “ir pra noitada só para escutar um som é pecado”. O rapaz, então, citou sua experiência como exemplo. Segundo ele, houve um tempo em que ele ficou confinado em casa, evitando ir para lugares semelhantes, mas que, com um tempo, sentir que precisava frequentar, inclusive para mostrar sua mudança aos amigos.

“Fiquei um bom tempo sem sair, sem encontrar os amigos da noitada. Foi um preparo. Fui me fortalecendo, conhecendo mais a palavra. Chegou o momento que senti no meu coração que precisava ir pra esses lugares, até mesmo mostrar minha mudança pros meus amigos, e trazer eles pra esse lado, pros braços do pai. Esse foi o meu caso. Mas vai muito dos lugares que você frequenta também”, declarou o artista, ressaltando que é preciso “vigiar sempre”. “É difícil, mas essa é minha missão”, complementou.