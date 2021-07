Zagueiro da time da Série A rompe o tendão de Aquiles e deve perder temporada

Chapecó, SC, 19 (AFI) – O zagueiro da Chapecoense Felipe Santana, teve que passar por uma cirurgia no último domingo após sofrer uma ruptura total do tendão de Aquiles do tornozelo direito. O clube não informou o tempo de recuperação.

Porém, é provável que o atleta perca toda a sequência da temporada.

QUANDO FOI?

A lesão ocorreu durante a derrota por 3 a 2 para o Cuiabá. Sem poder fazer mais substituições, a Chape ficou com um jogador a menos e sofreu a virada no final do jogo.

Confira a nota na íntegra divulgada pelo clube:

Após realização de exames médicos, Felipe Santana foi diagnosticado com uma ruptura total do Tendão de Aquiles. Ele passou por procedimento cirúrgico ainda na noite do último domingo (18). O atleta permanece entregue ao departamento médico para tratamento com a fisioterapia até a resolução completa do caso.

PRÓXIMO JOGO

A Chapecoense volta a campo na segunda-feira, contra o Juventude, às 18h.

