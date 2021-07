Esta pode ser a chance que você estava esperando para se colocar no mercado de trabalho, já que o ZAP+ oferece novas vagas de emprego para diferentes funções. A unidade de negócios da OLX Brasil dedicada ao mercado imobiliário está com oportunidades para todos os níveis e possibilidade de atuação 100% remota após a pandemia.

Isso significa que podem se candidatar profissionais de todos as regiões, para além do eixo Rio-São Paulo, onde ficam os escritórios-sede.

Dentre as chances disponíveis atualmente, destacam-se as posições de Analista de Marketing Pleno, Gerente Growth Marketing, Analista de Planejamento Financeiro Sênior (FP&A), Analista de Dados Pleno | Data & Insights, Pessoa Estagiária de Recrutamento, Analista de Marketing Júnior (PCD), Analista de Pricing Pleno, Analista de Planejamento II T-Rex, Pessoa Consultora Comercial, Product Manager, Analista de Service Desk, Pessoa Desenvolvedora de Software – Android, Pessoa Desenvolvedora de Software – Data Science, Pessoa Desenvolvedora de Software – Front-end, Pessoa Desenvolvedora de Software – Back-end, Pessoa Engenheira de Infraestrutura e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas os profissionais encontrarão um ambiente propício ao desenvolvimento e muitas oportunidades de crescimento. Ainda, é importante notar que a diversidade e inclusão fazem parte da cultura da empresa, que significa que todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo.

Devido à pandemia, o processo de contratação e integração tem sido realizados virtualmente. Assim, todos os profissionais recém-contratados recebem os equipamentos necessários para o desempenho da função em casa, além de contar com suporte técnico on-line e ter acesso a diferentes atividades por videoconferência, como workshops e gamificação. Outras ações oferecidas pela empresas estão relacionadas ao bem-estar e incluem atividades como meditação, yoga e atendimento psicológico online.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras, disponível aqui, e cadastrar o currículo.