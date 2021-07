Zé Felipe toma decisão após lançar música com DJ Ivis e fala sobre caso de agressão

O sertanejo Zé Felipe decidiu se pronunciar nesta segunda-feira (12) após ser criticado na internet por aparecer em fotos com DJ Ivis, que foi filmado agredindo a ex-mulher, Pamella Holanda. Apesar de ter lançado uma música com o artista recentemente, o marido de Virginia Fonseca afirmou que não é amigo do agressor.

“Vi umas pessoas me xingando, porque postaram um banner da [música] Galega, mas quem faz essas postagens é a minha equipe de marketing (…) Um monte de gente me perguntando sobre ele, porque fizemos a música Galega juntos. Minha relação com ele foi totalmente profissional, não sou amigo dele. Nos falamos só para fazer a música”, explicou.

E acrescentou: “Estou indignado com isso que aconteceu e desejo tudo de melhor na vida da Pamella, que Deus possa abençoá-la e que ela supere isso logo. É isso. Vamos ver se vamos fazer uma versão nova de Galega ou vamos lançar outra música. Aviso vocês”, disse.

Em seguida, Zé deixou de seguir DJ Ivis nas redes sociais.