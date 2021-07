Zero lactose: veja receita de torta de atum de liquidificador

Deseja agradar alguém que sofre de intolerância à lactose? Uma boa pedida é preparar uma deliciosa torta integral de atum de liquidificador. Confira abaixo o passo a passo indicado pela Nestlé.

Ingredientes:

Recheio:

meia cebola cortada em cubos pequenos

1 tomate cortado em cubos

meio pimentão verde cortado em cubos pequenos

meio pimentão amarelo cortado em cubos pequenos

1 lata de atum sólido

meia colher (sopa) de orégano

1 colher (sopa) de azeite

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

Massa:

2 ovos

meia xícara (chá) de óleo

1 xícara (chá) de Leite Líquido MOLICO® Zero Lactose

2 colheres (chá) de fermento em pó

1 colher (chá) de sal

1 e meia xícara (chá) de farinha de trigo integral

Modo de preparo:

Para fazer o recheio, basta misturar todos os ingredientes previstos. Reserve.

Para a massa, comece batendo todos os ingredientes no liquidificador. Depois, despeje metade da massa, em uma forma quadrada (21 x 21 cm), untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo integral. Disponha todo o recheio e cubra com o resto da massa. Leve ao forno médio (180 °C), preaquecido. Aguarde por cerca de 50 minutos ou até dourar.