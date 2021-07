Zezé Di Camargo solta a voz e diz ser a favor do voto impresso

Porém, o sertanejo deixou de fora do vídeo algumas informações importantes, como o chamado boletim de urna. Ele é feito em todas as eleições e comprova o número de votos que foram digitados no equipamento. Antes da votação, inclusive, as urnas são conferidos para que não hajam fraudes. Além disso, segundo o ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Carlos Velloso, o sistema utilizado na urna não é online e por isso não pode ser atacado por hackers.