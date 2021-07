Zilu Godói revela estado de saúde dos pais após testarem positivo para Covid-19

Após alguns dias longe das redes sociais, Zilu Godói fez uma rápida aparição nos Stories do Instagram para falar sobre o estado de saúde dos pais, que testaram positivo para Covid-19. Inclusive, o pai da empresária está internado no hospital, após complicações da doença.

“Só quero que vocês orem pelo meu pai, pela minha mãezinha, que os dois já têm idade. Meu pai está com 89 anos e minha mãe com 87, os dois estão com Covid. Meu pai está internado no oxigênio, minha mãe não precisou internar, mas está melhor. E a Maria também, que trabalhou comigo mais de 20 anos, também está internada com Covid, então está um caos”, começou.

Em seguida, a influenciadora digital reforçou o pedido de orações. “Que peçam a Deus pela vida deles e que logo, logo essa maré passe e tudo volte ao normal. Essa força positiva que vocês têm me ajuda muito”, finalizou.