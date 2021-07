Zilu perde processo contra Zezé Di Camargo após Wanessa depor contra a mãe

A treta familiar da família Camargo ganhou mais um capítulo quando a Justiça determinou a vitória de Zezé no processo que a ex-mulher dele, Zilu, movia sobre a partilha de bens. Mas o que nem todo mundo sabe é que dois depoimentos foram fundamentais para essa sentença: o de dois dos três filhos do ex-casal.

Os dois foram testemunhas do pai, deixando a mãe muito surpresa. O depoimento da filha mais velha foi o que mais chocou Zilu. A cantora teve uma postura que favoreceu o pai durante o depoimento e chegou a desmentir a própria mãe perante a juíza, afirmando que Zilu não foi coagida a assinar a partilha, como alega no processo.

Depois de assinar o tal documento, Zilu observou que Zezé ostentava uma vida de milionário junto com a atual mulher, Graciele Lacerda, e constatou que o cantor não estava financeiramente quebrado como dizia. Foi então que ela, indignada, entrou com uma ação querendo anular o acordo, alegando ter sido pressionada a assinar, em 2017, o documento da partilha dos bens.

Durante o processo, a defesa de Zilu constatou que Zezé omitiu parte do patrimônio durante a partilha, como direitos autorais, a venda de um avião e outros bens. Marcelo Saraiva, advogado de Zilu, pediu à Justiça que fosse feito uma perícia do patrimônio que o ex-casal tinha até o momento do divórcio, para que seja feita uma nova divisão de bens. Só que a juíza Natalia Assis, de Santana da Parnaíba (SP), negou o pedido. Em um dos processos, a ex-mulher de Zezé perdeu a pensão de R$ 100 mil que recebia do sertanejo. Ela teve o pedido de pensão vitalícia negado e briga na Justiça para ter direito a mais R$ 15 milhões, referentes à parte dela do patrimônio que teve com ex-marido.