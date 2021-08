Caio Gonçalves e Jânio Freire confirmam intenção de disputar eleição do SINDSPEM

As articulações rumo a montagem de chapa para concorrer a eleição do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (SINDSPEM), estão a todo vapor e tem apresentado bons nomes a exemplo de Jânio Oliveira, servidor efetivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo e Raimundo Santos que desempenha suas funções na Guarda Municipal.

Por sua vez, surge mais uma dupla com olhares fixados na próxima eleição do SINDSPEM que acontecerá em dezembro do ano em curso. Caio Gonçalves e Jânio Freire, ambos, atualmente desempenhando suas funções administrativas da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito.

Os dois já acenaram de forma positiva suas pretensões de fortalecer a chapa que será encabeçada por aquele que melhor apresentar desempenho na intenção de voto dos servidores.