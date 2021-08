20 minutos: aprenda a fazer uma rápida polenta cremosa com ragu de linguiça

Ao final do dia de uma segunda-feira, o cansaço é inevitável. Cozinhar então, se torna uma tarefa árdua. Agora, que tal começar um prato caseiro no jantar que leva apenas 20 minutos? Se você gostou da ideia, veja só essa receita de Polenta cremosa com ragu de linguiça, dada pela Vigor. O rendimento dela é de 5 porções.