20Bet Download App (.apk) para Android

A 20bet portugal é uma marca que oferece serviços de apostas desportivas e jogos de casino e opera sob a licença emitida em Curaçao. O site tem um design simples e agradável com vários links e botões no painel superior. A empresa ainda não dispõe de 20Bet app móvel para utilizadores dos dispositivos iOS e Android. No entanto, existe uma versão mobile conveniente.

O foco principal do operador são as apostas desportivas. Os recursos em foco são promoções, comparação de probabilidades, opções de pagamento, mercados e jogos progressivos. As promoções da 20Bet são competitivas, com destaque para uma aposta grátis. Há uma variedade de mercados para eventos desportivos em todo o mundo. Além disso, todas as opções de pagamento populares são listadas.

Assim que entrar na página de casino, ficará agradado com as opções disponíveis. Há várias categorias com jogos diferentes e a navegação é rápida.

Em essência, a 20Bet é a plataforma perfeita para um jogador progressivo.

Apostas desportivas no aplicação 20Bet

Essa secção dispõe de uma coleção incrivelmente rica das modalidades desportivas. Existem mais de 20 disciplinas para escolher entre as quais encontrará:

Futebol de praia Ténis Futebol Snooker eSports Boxe Badminton Críquete Rugby MMA Handebol Basquetebol

Terá uma escolha de mais de 1500 eventos para apostar diariamente. Além dos desportos tradicionais, pode selecionar eSports. A escolha dos jogos é bastante emocionante: Dota 2, WarCraft III, Overwatch, CS:GO, FIFA, StarCraft II, LOL e COD, e há dezenas de partidas ao vivo disponíveis em qualquer dia.

A 20Bet app não pode ser descarregada do Play Store, no entanto, pode jogar na versão mobile que é organizada de forma bastante inteligente, por isso a navegação é rápida e fácil. À esquerda encontrará todas as opções mais prováveis como principais eventos, principais campeonatos e desportos populares, enquanto a parte central exibe as probabilidades oferecidas nos principais eventos do dia e nos jogos futuros.

Uma grande variedade de mercados é outra vantagem da 20Bet. Há totais, handicaps, marcador, resultado ao intervalo e várias outras opções. Com as apostas ao vivo em alta, não há surpresa de que esta função também esteja disponível para aproveitar. A 20bet app não oferece live stream, mas possui de um serviço de estatísticas e infográficos exibidos em modo live.

Casino online na 20Bet app

A escolha de jogos é bastante impressionante. A maior seção do site é certamente os jogos de slots, onde encontrará centenas de títulos para experimentar. Há categorias como ‘Novos’, ‘Populares’, ‘Jackpot’ e outras. Se está a procurar um grande prémio, então a secção de jogos de jackpot é onde você quer ir. No momento, o 20bet casino tem uma grande coleção de jackpots, todos com enormes prémios à espera dos jogadores, aqueles que têm a capacidade de mudar sua vida se tiverem sorte o suficiente para ganhá-los.

Sob o nome de cada jogo de casino verá o provedor que o fornece. Além disso, pode filtrar os títulos por estúdios. A lista é bastante ampla:

1x2Gaming Amatic Belatra Blueprint Booming Games Caleta Endorphina Fugaso GameArt Golden Hero iSoftBet Habanero Mascot Lucky NetEnt OnlyPlay Play’n Go Pragmatic Play Red Rake Red Tiger

A 20Bet também desenvolveu a secção de casino ao vivo. É aqui que vai encontrar jogos como roleta, bacará, póquer e blackjack com o live dealer. Fique atento também a outras categorias se gostaria de experimentar algo novo. Os maiores provedores dos jogos desta secção são Evolution, Authentic, Ezugi e Pragmatic Play. Há uma boa diversidade de jogos. O casino ao vivo da 20bet app também é excelente e é o lar de alguns dos títulos mais populares que são jogados online.

Que bónus a 20Bet oferece

É fã de desportos? Então, pode ativar a oferta de boas-vindas no primeiro depósito que é 100% até 100 euros.

Além disso, existe um bónus semanal – recarga ao sábado – e uma promoção ‘Previsões’ com a qual poderá obter até 1000 euros em apostas grátis.

O casino da 20Bet oferece os dois bónus de registo: no primeiro (100% até 120 euros + 120 rodadas grátis para a slot Elvis Frog in Vegas) e segundo (50% até 100 euros + 50 RG para a Great Rhino Megaways) depósitos. Também está disponível uma oferta de recarga de sexta-feira e Corrida de slots.

Existem dois programas de fidelidade na 20bet app: para casino e desportos. Se optar em casino, poderá ganhar 100.000 euros se atingir o nível mais alto. Quanto ao Sports VIP, terá chance de ganhar até 5000 euros todos os meses. Basta fazer previsões e obter pontos que depois pode trocar por apostas grátis.

Como obter um bónus 20Bet

Agora sabe que as ofertas da marca são bastante generosas e diversas, por isso vamos explicar em detalhe como ganhar os prémios disponibilizados.

Crie uma conta na 20Bet. Selecione o bónus desejado e realize um depósito mínimo (na maioria dos casos é 10 euros). O valor do prémio será creditado na sua conta no mesmo dia.

Deve saber que cada bónus tem seus próprios requisitos de rollover. Pode ler as condições do bónus na página da cada promoção.

App 20Bet.apk

As aplicações revolucionaram os jogos, pois o jogo segue o apostador aonde quer que ele vá. As apps funcionam de forma mais rápida e segura e oferecem os mesmos recursos do site para desktop. No entanto, algumas das plataformas decidiram não avançar com a criação da app devido às restrições da loja de aplicações do Google. A app também ocupa espaço no telemóvel e precisa de atualizações frequentes.

Por isso mesmo a 20bet app não existe. O que os jogadores usam é o site principal personalizado para caber no navegador móvel. O iOS da Apple, o sistema operacional do Android e o Windows Phone são compatíveis com a versão mobile e funcionam perfeitamente. Esse site não só usa menos dados, mas também é leve e fácil de usar. O que importa é a experiência de aposta, a variedade das ofertas e a clareza da interface.

Como fazer o download da 20Bet app para Android

Muitas pessoas gostam de aceder aos jogos de casino e apostas por meio de seu dispositivo móvel, pois é a maneira mais conveniente de jogar.

A 20Bet oferece jogos e apostas móveis, embora a marca não tenha uma app disponível para os clientes instalarem. Se quiser jogar no iPhone ou Android, terá que aceder ao site no navegador móvel.

A versão mobile foi otimizada para funcionar bem em telas menores e você não perde nenhuma aposta, promoção ou jogo de casino. A 20bet portugal mobile oferece a mesma experiência que o site principal para desktop.

No futuro, seria ótimo ver a 20Bet criar uma app, para aqueles que querem fazer o download e jogar regularmente. Por enquanto, seu site mobile é bom o suficiente para atender à demanda dos jogadores.