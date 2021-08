28 restaurantes de Salvador irão participar do Festival Tempero Bahia; saiba quais

O tradicional festival gastronômico Tempero Bahia, irá promover, entre os dias 25 de agosto e 5 de setembro, uma programação com a presença de e 28 restaurantes de Salvador, com diversos chefs de cozinha, colocando seus talentos e criações à prova.

Neste ano, o tema do festival é ‘O Serão e o Mar’ (Fotos: Marcus Claussen/Divulgação)



A quarta edição do evento em Salvador terá como tema ‘O Sertão e o Mar’ e traz possibilidades, combinações e misturas, oriundos de insumos e ingredientes locais.

Confira, abaixo, os restaurantes, os chefs e os pratos que têm tudo para fisgar o paladar à mesa das melhores casas da cidade. Também é possível acompanhar as novidades do evento através do @temperobahiaoficial ou no site www.temperobahia.com.br

Rota gastronômica Festival Tempero Bahia

Praia de Stella Maris

Lôro Stella Maris | Chef Marcos Paulo Dias (BA) | Prato: Degustação de Frutos do Mar – Lagosta, badejo, salmão, polvo, lula e camarões grelhados com legumes.

Pituba

Bella Bistrot | Chef Ana Robéria (BA) | Prato: Memórias de Bella – Alcatra do sol, feijão verde com caldo de mocotó, picles de maxixe e farofa de mandioca.

Caminho das Árvores

Bella Napoli | Chef Anna Angelino (ITA/BA) | Prato: Gnocchi ala Pescarese – Nhoque de mandioquinha com camarões.

Avenida Tancredo Neves

SENAC Casa do Comércio | Chef Cristiano Ribeiro (BA) | Prato: Amigos do Sertão – Medalhão de mignon e filé de camarão ao molho cítrico, servido com flan de batata doce defumada, telha de bacon e brócolis salteado.



Horto Florestal

ORI | Chef Fabrício Lemos (BA) | Prato: Peixe do dia com gnochhi de aipim, molho de moqueca, picles de maxixe e farofa de dendê com licuri.

Brotas

Donana | Chef Adriana Santos (BA) | Prato: Sarapatel de Frutos do Mar com paçoca de carne seca, vinagrete fresco, arroz branco e molho lambão.

Cabula

Paraíso Tropical | Chef Beto Pimentel (BA) | Prato: Moqueca de Aratu e Maxixe.



Rio Vermelho

Blue Praia Bar | Chef Rogério Bonfim (BA) | Prato: Peixe do dia com inhame e molho pesto.

Casa de Tereza | Chef Tereza Paim (BA) | Prato: Polenta do mar com ragu do sertão.

Casarão| Mercure Rio Vermelho |Chef Paulo Vilela (BA) | Prato: Pescada à nordestina – Lombo de pescada amarela assada em palha de bananeira e maxixada de camarão.

De Além-Mar | Chef Mônica Morais (Angola/BA) | Prato: Pudim de vinho de laranja, com praliné de licuri

La Taperia | Chef José Morchon (Espanha/Ba) | Prato: Gravata de peixe com molho de açafrão espanhol, feijão de corda, farofa de pata negra e purê de inhame roxo.

Pasta em Casa | Chef Celso Vieira (BA) | Prato: Linguine Sertão Mar – Massa artesanal Pasta em Casa com camarões, carne de fumeiro e cogumelos frescos.

Solar Rio Vermelho | Chef Andrea Nascimento (BA) | Prato: Camarão Fonte do Boi – Camarões marinados cítrus e grelhados, purê de aipim, palha de batata doce e flor de sal.

Varanda Gourmet | Chef Sandro Borges (BA) | Prato: Pernil de cabrito desossado do sol, farofa de castanha de caju, vinagrete de lula e pão rústico de fermentação natural.

Vini Figueira Gastronomia | Chef Vini Figueira (Rj/BA)| Prato: Sol e Mar – Carne do sol e lagosta grelhada na manteiga de garrafa com ervas, purê de aipim e queijo coalho.

Ondina/Área Verde do Othon

Dendê Salvador | Chef Alex Amaral (BA) | Prato: Paulista do sol suína, com geleia de goiabada apimentada e geleia de tomate.

Toca do Cobra | Chef Cobra (RN/BA) | Prato: Cuscuz de Costela – Cuscuz de milho com banana da terra e legumes assados na parrilla uruguaia, manteiga de garrafa e costela bovina no fogo de chão por 10h.

Chame-Chame

Carvão (BA) | Chef Ricardo Silva | Prato: Arroz de lula e camarão com chorizo espanhol.

Barra

Lucius Restaurante | Chef Lucius Gaudenzi (BA) | Prato: Arroz Vermelho da Chapada Diamantina, com carne de fumeiro de Maragogipe e Camarões rosa de Valença.

Campo Grande

Passeio da Vitória | Wish Hotel da Bahia (hotel oficial do Tempero Bahia) | Chef David Oliveira (SP/BA) | Prato: Moqueca Especial – Peixe e camarão com pirão, farofa de dendê e arroz branco.

Bahia Marina

Lafayette | Chef Eduardo Prado (SP/BA) | Prato: Lagosta Maria Izabel – Arroz de lagosta com carne do sol, pimenta de cheiro, banana da terra e manteiga de garrafa.

Lôro Bahia Marina | Chef Neila Assis (BA) | Prato: Trio Nordestino – Picanha argentina, carne do sol, filé mignon, banana da terra, queijo coalho e farofa de manteiga.

Soho | Chef Marcelo Fugita (SP/BA) | Prato: Crisp Rice Mar & Sertão – Crisp Rice de Spicy Tuna com sunomono de maxixe e mousse de queijo de cabra do sertão.

Comércio

Amado | Chef Danilo Fernandes (BA)| Prato: Camarões grelhados com arroz de carne seca e palma, picles de maxixe e maionese de fumeiro.

Centro Histórico

OMI/Fera Palace Hotel | Chef Fabrício Lemos (BA) | Prato: Baião de dois de camarão e farofa de tapioca.

Pelourinho

SENAC Pelourinho | Chef Jacqueline Bispo (BA) | Prato: Arroz de Hauçá – Arroz cozido no leite de coco, com charque dessalgada, desfiada e refogada na cebola, ovos cozidos e camarões defumados à base de fundo de azeite.