O dia do estudante é comemorado no dia 11 de agosto no Brasil. A escolha desta data está ligada à data de fundação dos dois primeiros cursos de ensino superior do país nas áreas de Ciências Jurídicas e Ciências Sociais, em 11 de agosto de 1827, por D. Pedro I.

Em homenagem aos cem anos de fundação desses cursos, em 1927, o Brasil passou a comemorar o dia do estudante. Além disso, a data celebra um direito básico de todo brasileiro: a educação.

Pensando nisso, selecionamos 3 filmes especialmente para comemorar esse dia. Confira!

3 filmes para assistir no dia do estudante

1 – O Menino que Descobriu o Vento

Em primeiro lugar apresentamos o filme que retrata a história real de um jovem chamado William Kamkwamba. Nascido em vilarejo pobre no Malawi, o garoto precisa agir contra uma seca cruel que atinge a sua comunidade em 2001, gerando fome. Assim, Kamkwamba frequenta clandestinamente a biblioteca da escola que o expulsara por falta de pagamento com o objetivo de aprender a fazer um moinho de vento. Por meio desse moinho, o adolescente conseguiu bombear água para as plantações.

Você Pode Gostar Também:

2 – A teoria de tudo

O longa A teoria de tudo, por sua vez, é baseado na biografia de Stephen Hawking. Nesse sentido, mostra como o jovem cientista fez descobertas importantes na área da física sobre o tempo. Além disso, o filme retrata outras questões da vida do astrofísico, como o seu envolvimento amoroso com a aluna de Cambridge Jane Wide e a sua doença motora degenerativa, descoberta por ele aos 21 anos.

3 – Dentro de Casa

Por fim, indicamos o filme francês Dentro de Casa, cujo enredo é fictício. Claude, um jovem estudante, escolhe um colega de classe como inspiração para escrever a sua redação. Ele vence a timidez e consegue ter acesso à casa do colega, evolvendo-se profundamente em seu projeto. A escrita de Claude encanta o seu professor de Literatura que, diante do talento de seu aluno, vê reacender o seu desejo pelo ensino.

E aí? Gostou das dicas? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia Como citar de acordo com as regras da ABNT.