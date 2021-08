4 de Julho-PI 1 x 2 Palmas-TO – Time “acha” dois gols no final e vira o jogo

Piripiri, PI, 14 (AFI) – O 4 de Julho recebeu o Palmas, na tarde deste sábado, e foi surpreendido na reta final do jogo. O Colorado de Piripiri perdeu de virada por 2 a 1. A partida foi válida pela 11° rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Palmas garante a quinta colocação do grupo e encosta no G-4 do Brasileiro com 14 pontos ganhos. O Colorado estaciona na segunda colocação do Grupo 2 e vê os seus adversários encostarem.

O JOGO

Na primeira etapa, apenas o Colorado gerou mais trabalho para o seu adversário. Apesar do alto fluxo de jogadas ofensivas, o gol do Gavião demorou a sair. Etinho desperdiçou duas boas oportunidades. Ítalo Pica-Pau, que também teve a chance de marcar, ficou em débito. Jânio Daniel, apesar de também ter perdido chances, conseguiu se redimir. Aos 34 minutos, o camisa 23 recebeu bom cruzamento de Chico Bala e cabeceou tranquilo para o gol. Mesmo com o resultado adverso no placar, o Palmas pouco fez no setor ofensivo.

ETAPA FINAL

No segundo tempo os times se lançaram mais ao ataque. O 3 de Julho começou melhor. O Palmas seguia na insistência. E aos 38 do 2º tempo, Elenilson empatou a partida de cabeça. A virada veio aos 40 minutos, dois minutos após o empate, com chute rasteiro de Tchô e falha bizarra de Yan.

PRÓXIMAS PARTIDAS

O 4 de Julho visitar o Tocantinópolis, lanterna do grupo, no dia 21 de agosto, às 16h, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, no Tocantins. O Palmas recebe o Guarany de Sobral, no dia 21 de agosto, às 15h30, no estádio Nilton Santos, em Palmas, também no Tocantins.