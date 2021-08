4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021: nascidos em abril podem sacar o benefício

A 4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 continua sendo liberada para o saque do valor – os nascidos em abril podem sacar o benefício

A parcela 4 do Auxílio Emergencial 2021 continua sendo liberada para o saque do valor. Sendo assim, enquanto o calendário oficial da 5ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 ainda não foi divulgado para beneficiários do CadÚnico, acompanhe os saques da 4ª parcela. Confira o calendário de saques da parcela 4 do Auxílio Emergencial 2021, em 05 de agosto, recebem os nascidos em abril.

Disponibilidade física – 4ª parcela – saque do valor em espécie

Mês de nascimento do beneficiário Data do crédito para a disponibilidade física (saque do valor em espécie) Janeiro 02 de agosto Fevereiro 03 de agosto Março 04 de agosto Abril 05 de agosto Maio 09 de agosto Junho 10 de agosto Julho 11 de agosto Agosto 12 de agosto Setembro 13 de agosto Outubro 16 de agosto Novembro 17 de agosto Dezembro 18 de agosto

Programa Bolsa Família e o Auxílio Emergencial 2021

Já o programa Bolsa Família não é alterado quando ocorrem adiantamentos das parcelas por parte do governo. Sendo assim, o calendário do programa permanece o mesmo. Confira a seguir:

Calendário do Auxílio Emergencial – 5ª parcela para os beneficiários do Programa Bolsa Família

Dígito final do NIS e Data de pagamento do benefício

1 18 de agosto

2 19 de agosto

3 20 de agosto

4 23 de agosto

5 24 de agosto

6 25 de agosto

7 26 de agosto

8 27 de agosto

9 30 de agosto

0 31 de agosto

Quantas pessoas da mesma família poderão receber o Auxílio Emergencial 2021?

A Caixa Econômica Federal informa que conforme definido pelo Governo Federal, o Auxílio Emergencial 2021 prevê o pagamento para um beneficiário por família, de maneira que se mais de uma pessoa na família atender aos critérios, será observada a seguinte regra de desempate para definir quem terá direito ao recebimento do benefício:

mulher provedora de família monoparental (chefe de família); integrante da família com data de nascimento mais antiga e, para fins de desempate, do sexo feminino; e pela ordem alfabética do nome, se necessário, para fins de desempate.

Como funciona a poupança digital aberta para o recebimento do Auxílio Emergencial 2021?

Conforme informa a Caixa Econômica Federal, a conta poupança digital é uma conta simplificada, gratuita, aberta automaticamente pela CAIXA, tudo de forma virtual, sem a necessidade de apresentar qualquer documento na agência. Sendo assim, com essa conta, o trabalhador poderá receber seu Auxílio Emergencial, pagar boletos ou efetuar saque, mesmo sem cartão, nas unidades lotéricas ou caixas eletrônicos. Essa conta não possui cartão físico, cheque ou a possibilidade de emissão de ordem de pagamento para movimentação.