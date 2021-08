Nada melhor do que fechar o final de semana com uma boa comédia romântica, né?! Gênero icônico que proporciona altas risadas e também aquece o coração com uma bela pitada de paixão. Pegue a pipoca e confira a lista feita pelo portal iBahia:

5 comédias românticas dos anos 2000 para se apaixonar

1. O Amor Não Tira Férias

Depois de muitas desilusões amorosas, uma mulher de Los Angeles e outra de Londres resolvem trocar de casa nas férias.

2. O melhor amigo da noiva

Tom tem uma vida agradável: sucesso, mulheres e a melhor amiga, Hannah. Quando ela viaja a trabalho, Tom percebe como a vida é vazia e resolve pedir sua mão em casamento.

3. Hitch – Conselheiro Amoroso

O sexy e descolado Hitch ajuda seus clientes a causarem uma boa impressão logo no primeiro encontro, mas acaba perdendo o rebolado ao ter que lidar com uma bela repórter.

4. Separados pelo Casamento

Gary e Brooke se separaram, mas nenhum dos dois quer abrir mão do apartamento onde vivem. Quando o amor acaba, será que tem jeito de dar certo?

5. Correndo atrás

Dois colegas de escola precisam se ajudar para ganhar as garotas dos seus sonhos nesta adaptação adolescente de “Cyrano de Bergerac”