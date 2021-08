5 fatos curiosos sobre a Guerra do Vietnã: confira!

5 curiosidades sobre a Guerra do Vietnã

O conflito denominado “Guerra do Vietnã” ocorreu entre os anos de 1955 e 1975. As batalhas ocorreram durante a Guerra Fria.

A Guerra do Vietnã foi extremamente importante para a consolidação dos rumos da Guerra Fria. Dessa maneira, não é de se surpreender que esse conflito seja tão abordado por questões de história geral das principais provas do país.

Assim, para te ajudar, o texto de hoje trouxe cinco fatos curiosos sobre a Guerra do Vietnã, que te irão te auxiliar nos seus estudos sobre o evento.

Um golpe militar

Em 1954, um ano antes do início do conflito, o Vietnã havia sido dividido em dois e estava sendo governado por dois líderes diferentes. A região sul seria governada por Ngo Diem Dinh e a região norte seria governada por Ho Chi Minh, aliado da União Soviética.

Porém, decidiu-se que uma eleição deveria unificar as duas partes sob um só governo. Os Estados Unidos, então, vendo que Ho Chi Minh poderia ganhar, decidiram organizar um golpe militar para consolidar a presença no local.

O aumento das tropas

Você sabia que os Estados Unidos aumentaram consideravelmente o número de soldados das suas tropas para tentar vencer a Guerra do Vietnã?

Isso mesmo. No ano de 1961, o exército americano era composto por 2.483.000 homens. Porém, apenas quatro anos depois, as tropas já eram formadas por mais de 3.550.000 soldados.

Ajuda de outras nações

Os Estados Unidos contaram com o auxílio de outras nações para tentar vencer a guerra. Países como Tailândia, Filipinas, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia enviaram ajuda militar para auxiliar os americanos que estavam no Vietnã.

Uso de medicamentos e drogas

Os soldados americanos enfrentaram os mais variados horrores durante as violentas batalhas da Guerra do Vietnã. Assim, para evitar problemas psicológicos e para permanecer na guerra, os soldados passaram a utilizar uma série de estimulantes, drogas e medicamentos.

Um verdadeiro massacre

Todos nós sabemos que a Guerra do Vietnã foi caracterizada pela extrema violência. Porém, um evento se destaca: o massacre de My Lai.

Esse evento representa o maior ataque dos Estados Unidos em todo o confronto. Na ocasião, mais de 500 civis foram mortos por tropas americanas, uma vez que esses acreditavam que os indivíduos, que viviam na aldeia de My Lai, estivessem abrigando guerrilheiros das tropas vietnamitas.