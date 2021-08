5 maiores acontecimentos da História do Brasil: confira!

A história do Brasil é composta por acontecimentos marcantes e muito importantes, que foram os responsáveis por construir os antecedentes que provocariam a atual situação do país.

Porém, existem alguns eventos que se destacam e que, justamente por isso, são cobrados com maior frequência pelas principais provas do país.

Assim, para que você se prepare de forma adequada, confira um resumo sobre os 5 maiores acontecimentos da História do Brasil.

Início do Período Colonial

O período em que o Brasil foi colônia de Portugal é parte fundamental da história do país. Isso porque, o momento produziu repercussões que se refletem até os dias atuais e foi o responsável por trazer diferentes povos para o território.

Ainda, é com o início do período colonial e com a criação das capitanias hereditárias que ocorrem fatos de extrema importância para a geografia, a cultura, a política e a economia do país.

Independência do Brasil

No ano de 1822, o Brasil se torna oficialmente independente. O processo de independência se difere dos outros países latino americanos e ressalta o ordenamento político e social da época. Isso porque, a independência foi proclamada por um português em território brasileiro: D. Pedro I.

O momento marcaria, ainda, o início do Primeiro Reinado.

Revolução de 1930

A Revolução de 1930 representa um marco muito importante para a história do Brasil, uma vez que foi o resultado de eventos conturbados da época e reverberou no futuro do país, alterando a sociedade como um todo e colocando um novo nome à frente do comando do Brasil: Getúlio Vargas.

Era Vargas

Getúlio Vargas chegou ao poder após a Revolução de 1930 e impactou fortemente a história do país. Algumas de suas ações reverberam até os dias atuais e todo o período em que Vargas esteve no poder, denominado de “Era Vargas”, merece atenção pelo seu impacto na história do país.

Início da Ditadura Militar

Por fim, podemos afirmar que um dos acontecimentos marcantes da história brasileira foi o golpe de 1964, responsável por instaurar uma Ditadura Militar no Brasil.

A Ditadura Militar foi um dos períodos mais duros da história do país e foi marcado por repressão, protestos e nomes que se colocaram contra o regime ditatorial. Ainda, podemos dizer que o golpe marca o início de um momento que repercutiu não somente na política do país, mas também nas diversas artes e em outros setores.