5 Maneiras para ser autodidata

Caso você esteja procurando uma maneira de aprender a se desenvolver sozinho, está lendo o artigo certo. Muito comum atualmente, o autodidatismo é uma competência da pessoa que adquire conhecimento sem a necessidade de um orientador.

Você sabe como aprimorar essa habilidade? Não será uma tarefa fácil e você precisará de muita disciplina, mas a independência de aprendizado vale a pena.

A partir de agora, você conhecerá cinco técnicas para aprender a se aperfeiçoar sozinho e a desenvolver o autodidatismo.

O que é uma pessoa autodidata?

Autodidata é a pessoa que tem a capacidade de aprender algum conteúdo sem precisar, necessariamente, de aulas de um professor ou orientador. Ela pesquisa o material necessário para a sua aprendizagem.

Algumas personalidades da história são consideradas autodidatas, como:

Santos Dumont – maior inventor brasileiro e pai da aviação;

Albert Einstein – pai da teoria da relatividade e um dos maiores cientistas do mundo;

Abraham Lincoln – um dos mais importantes presidentes dos Estados Unidos (16º).

Em entrevista ao portal UOL Educação, o professor Pedro Demo (doutor em sociologia com PhD na Alemanha e nos Estados Unidos) afirma que o autodidatismo auxilia na criatividade e que não existe esquema pronto para aprender por conta própria.

No livro “Metodologia para quem quer aprender”, de Demo, publicado pela editora Atlas, o autor cita que o indivíduo precisa ter duas características:

disciplina – porque os estudos rendem melhor em condições ordenadas (horário, pontualidade, coordenação);

indisciplina – porque a criatividade é inspirada na habilidade de sair da rotina. O que não significa uma confusão ou desordem, mas saber duvidar, perguntar, divergir e buscar outros caminhos.

5 Técnicas para se tornar autodidata

Para ser uma pessoa autodidata, você precisa de dedicação. A diferença é que o único responsável pelo tempo que destina para suas aulas é você. Por isso, aqui há 5 técnicas para alcançar o objetivo de se desenvolver sozinho.

1. Prepare o ambiente

A primeira técnica é bem simples: você precisa ter um local organizado, calmo e sem muitas distrações para realizar seus estudos. Procure um ambiente que estimule o seu estado de fluxo (aquele momento que o tempo passa e você não nota porque está com foco total).

Além disso, rotinas e bons hábitos de organização são fundamentais para acelerar seu processo de autodidatismo. Estabeleça metas, determine horários fixos, e crie planos de estudos para melhorar seu rendimento no processo de aprendizado.

2. Tenha uma rotina de alto desempenho

Para ter uma rotina de alto desempenho, você precisa adotar hábitos diários que promovam disciplina e equilíbrio. Para isso, coloque como prioridade a saúde, tanto física como mental, e construa boas práticas, como descansar, ter uma boa alimentação e praticar exercícios.

Essas atividades aumentam a performance do cérebro, ajudando a pensar com mais clareza e a executar tarefas com mais qualidade, além de serem essenciais para se tornar um autodidata de alta performance.

3. Utilize a internet a seu favor

É possível encontrar quase tudo na internet. Por meio dela, você consegue acessar os melhores materiais e conteúdos, como cursos online, vídeos e palestras.

Mas tenha cuidado! Navegar pela internet pode ser muito positivo, porém se não houver disciplina, ela pode se tornar sinônimo de procrastinação, já que a facilidade de acesso a redes sociais é muito grande. Então, controle bem os conteúdos que você procura.

4. Administre seu tempo

Ser um bom gestor do próprio tempo é uma habilidade extremamente importante para se tornar uma pessoa autodidata.

O grande ponto dessa técnica é focar no que precisa ser feito. Para isso, você precisa estruturar o seu cronograma de estudos, baseado em uma lista de prioridades. Tenha noção de que você não conseguirá consumir todo o conteúdo de uma vez só.

Você precisa saber bem como e o que fará, além de praticar o uso de alguma ferramenta, digital ou não, que lhe ajude a gerenciar suas demandas, de acordo com o horário disponível.

5. Compartilhe sua jornada

Ter alguém para compartilhar a sua jornada é a melhor maneira de trocar conhecimento. Pode ser um colega de trabalho, um amigo próximo ou fazer parte de alguma comunidade.

A forma mais eficaz para aprender é ensinar. Então, procure ficar próximo a pessoas que estão trilhando o mesmo caminho do autodidatismo que você.

Busque aqueles indivíduos que estão dispostos a adotar hábitos necessários para se tornar um ser humano melhor, tanto pessoal quanto profissionalmente.

Curtiu o assunto? Deixe aqui seu comentário e aproveite para conferir algumas dicas sobre produtividade.