50 postos: saiba onde fazer o teste da covid-19 em Salvador

Devido ao avanço da vacinação e à redução no número de casos de Covid-19, as ações de proteção à vida, que estavam presentes desde o início da pandemia em bairros soteropolitanos foram suspensas. Entretanto, o serviço de testagem continua sendo oferecido em 50 unidades de saúde, espalhadas nos 12 distritos sanitários da capital baiana. Os exames são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Assim como a vacina, a testagem também é uma forma de barrar o contágio da doença. A subcoordenadora da Rede Laboratorial, Olivette Borba, destacou a necessidade de continuar a realização dos exames para identificar os casos ativos de Covid-19 em Salvador.

“Ao realizar o teste, estamos dando resposta à população que procura nossas unidades de saúde, e tomando as medidas necessárias, caso o resultado seja positivo. Acredito que a testagem também é uma medida preventiva para que a gente saia da pandemia, porque a gente tem a oportunidade, após o exame e identificação de um caso positivo, de afastar essa pessoa do convívio com outras e impedir a transmissão da doença ”, explicou Olivette.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está adotando uma estratégia diferente. “Ao invés de utilizar o teste rápido para detecção de anticorpo IGG, que era o que a gente usava nas medidas restritivas, a gente está utilizando agora o teste rápido para detecção de antígeno”, afirmou a subcoordenadora.

O teste IGG identifica se a pessoa teve a infecção há, no mínimo, sete dias. Já o antígeno detecta se o indivíduo está infectado e é realizado entre o terceiro e o sétimo dia do início dos sintomas.

Para realizar o teste, o indivíduo sintomático deve procurar uma das unidades, portando RG e cartão do SUS. A pessoa tem que estar com sintomas gripais, diarreia ou perda de olfato e paladar. O resultado é concluído após 15 minutos da coleta e passado para o médico, que toma as medidas adequadas para o tratamento do paciente. O exame também fica disponível no site do Laboratório Central de Salvador (Lacen), em até 24h.

Locais de testagem

No Centro Histórico, a população de Salvador pode realizar o exame nas UBSs 19º CS Pelourinho, Péricles Esteves Cardoso e Santo Antônio. Em Itapagipe, as pessoas podem fazer o teste nas USFs Joanes Leste e São José de Baixo e UBSs Virgílio de Carvalho e Ministro Alkimin. Já no distrito de São Caetano/Valéria, a testagem está sendo realizada nas USFs Nossa Senhora de Guadalupe – Alto do Peru, San Martin II, Boa Vista do Lobato, Lagoa da Paixão, Deputado Luiz Braga e Boa Vista São Caetano.

Na Liberdade, os exames podem ser feitos nas USF Santa Mônica, San Martim I e IAPI. Em Brotas, a população pode procurar as USFs do Candeal Pequeno, Cosme de Farias e Mário Andréa – 14º CS. No distrito da Barra/Rio Vermelho, os exames são realizados nas USFs Professor Sabino Silva e Ivone Silveira – Calabar. Já na Boca do Rio, as pessoas podem procurar a UBS César de Araújo e USF Imbuí.

Em Itapuã, os testes estão disponíveis nas USFs do Parque São Cristóvão, Jardim das Margaridas, Vila Verde, Ceasa I e II, São Cristóvão e KM 17. No distrito do Cabula/Beiru, os soteropolitanos com sintomas de Covid-19 podem ir às UBSs Eunísio Teixeira e Calabetão. Em Pau da Lima, a UBS Dra. Cecy Andrade e USFs Vale do Cambonas, Canabrava, Sete de Abril e São Marcos estão realizando os testes.

Já a população do Subúrbio Ferroviário deve procurar as USFs de Itacaranha, Ilha Amarela, Rio Sena, São João do Cabrito, Bate Coração, Estrada da Cocisa, Vila Fraternidade e Fazenda Coutos I. As pessoas que moram na região de Cajazeiras têm disponível, para realização de exames, a UBS Nelson Piauhy Dourado e as USFs Boca da Mata, Yolanda Pires, Jaguaripe I, Cajazeiras XI e Fazenda Grande III.