5ª parcela do auxílio emergencial 2021: calendário para todos os beneficiários

Confira o calendário da 5ª parcela do auxílio emergencial 2021 para todos os beneficiários, ou seja, Bolsa Família e inscritos no CadÚnico. Veja!

A 5ª parcela do auxílio emergencial 2021 está em andamento – confira as datas oficiais

Conforme anúncio oficial ocorrido em julho, o auxílio emergencial foi prorrogado, assim sendo, foram acrescentadas três parcelas ao benefício. Confira os pagamentos da parcela 5, que ocorrem durante este mês de agosto.

Pagamentos – Bolsa Família – mês de agosto

Confira os pagamentos do Bolsa Família 2021 de agosto vão do dia 18 ao dia 31

NIS finalizado em: Data do pagamento 1 18/08 2 19/08 3 20/08 4 23/08 5 24/08 6 25/08 7 26/08 8 27/08 9 30/08 0 31/08

Datas oficiais referentes à 5ª parcela do benefício Auxílio Emergencial 2021

Veja a data para a disponibilidade online (Poupança Digital e app Caixa Tem) e a data para o saque (usabilidade física) saque em espécie:

Beneficiários nascidos em:

Janeiro – data para a disponibilidade online – 20 de agosto

Data para a disponibilidade física – saque em espécie – 01 de setembro

Fevereiro – data para a disponibilidade online – 21 de agosto

Data para a disponibilidade física – saque em espécie – 02 de setembro

Março – data para a disponibilidade online – 21 de agosto

Data para a disponibilidade física – saque em espécie – 03 de setembro

Abril – data para a disponibilidade online – 22 de agosto

Data para a disponibilidade física – saque em espécie – 06 de setembro

Maio – data para a disponibilidade online – 24 de agosto

Data para a disponibilidade física – saque em espécie – 09 de setembro

Junho – data para a disponibilidade online – 25 de agosto

Data para a disponibilidade física – saque em espécie – 10 de setembro

Julho – data para a disponibilidade online – 26 de agosto

Data para a disponibilidade física – saque em espécie – 13 de setembro

Agosto – data para a disponibilidade online – 27 de agosto

Data para a disponibilidade física – saque em espécie – 14 de setembro

Setembro – data para a disponibilidade online – 28 de agosto

Data para a disponibilidade física – saque em espécie – 15 de setembro

Outubro – data para a disponibilidade online – 28 de agosto

Data para a disponibilidade física – saque em espécie – 16 de setembro

Novembro – data para a disponibilidade online – 29 de agosto

Data para a disponibilidade física – saque em espécie – 17 de setembro

Dezembro – data para a disponibilidade online – 31 de agosto

Data para a disponibilidade física – saque em espécie – 20 de setembro

O Ministério da Cidadania busca combater fraudes

“O Auxílio Emergencial 2021 já contemplou mais de 8,5 milhões de mães solo no Brasil. Desde o início da pandemia, o Ministério da Cidadania trabalha combatendo fraudes e garantindo que o pagamento do benefício do Governo Federal chegue com segurança aos cidadãos que mais precisam”, destacou o ministro da Cidadania, João Roma, conforme informações do próprio Ministério da Cidadania.

Além disso, uma nova análise de dados confirmou a elegibilidade ao benefício a partir das informações mais recentes disponíveis nas bases governamentais.