67% dos brasileiros não tem esse recurso

Segundo um levantamento realizado pelo Check Up de Saúde Financeira (Fiduc), 67% dos investidores entrevistados não possuíam reserva de emergência, ou se possuíam, os valores eram inferiores a seis meses de despesas.

A pesquisa analisou três mil pessoas durante o período de dois anos e concluiu que mesmo aqueles que já possuem o hábito de poupar dinheiro, possuem dificuldades com o planejamento financeiro .

Valter Police, Planejador Fiduciário e head da Academia Fiduc, explicou que “o levantamento nos mostra que há interesse e maior consciência de que é importante investir para se preparar para imprevistos e para um futuro mais confortável. Na hora de colocar esses fundamentos em prática é que aparecem as dificuldades”.

Ele ainda acrescentou que “entender seus custos e hábitos de consumo, ter disciplina e capacidade de guardar dinheiro e ainda adequar as decisões de investimento para que atendam seus objetivos de curto, médio e longo prazos são grandes desafios nessa jornada e, para enfrentá-los, a orientação profissional de um Planejador Financeiro contribui muito”.

Em relação a aposentadoria, a pesquisa ainda analisou que 54% dos entrevistados não sabiam quanto de dinheiro era necessário guardar mensalmente para conseguir a liberdade financeira para se aposentar. Desse total, um quarto dos entrevistados afirmaram não ter a menor ideia dos valores e 15% dos investidores afirmaram saber quanto precisavam poupar.

Cursos online e gratuitos de educação financeira

De acordo com um levantamento realizado pelo SPC, no ano de 2020 mais de 62 milhões de indivíduos possuíam o nome sujo no Brasil. Por conta disso, inúmeras empresas e instituições disponibilizam cursos de educação financeira gratuitos com emissão de certificado. Confira alguns cursos 100% online:

O “Trilha Financeira”, curso de educação financeira do Serasa, foi desenvolvido em parceria com o Descomplica (maior plataforma online de educação do país). O curso é 100% online e gratuito. Além disso, ao concluir todos os módulos no prazo correto, os participantes garantem um certificado.

O SENAI também oferece um curso de finanças pessoais, totalmente digital e gratuito. Para participar, é necessário ter no mínimo 14 anos e 6ª série do Ensino Fundamental completa. Após o início das aulas, o estudante possui 21 dias para a conclusão e obtenção do certificado.

O Banco Central do Brasil oferece à população o curso online Gestão de Finanças Pessoais (GFP), que possui como objetivo fornecer informações e ferramentas para o controle da vida financeira. O curso tem a carga horária de 20 horas e para obtenção do certificado deve ser concluído no prazo de 30 dias, a contar da data de inscrição.

Entenda um pouco mais sobre a reserva de emergência

A reserva de emergência deve possuir o valor de seis meses dos custos fixos mensais dos indivíduos. Segundo especialistas, esse dinheiro servirá para garantir a segurança financeira dos trabalhadores em casos de imprevistos, como o desemprego.

Além disso, é indicado que a reserva de emergência seja investida em lugares onde é possível resgatá-lo quando necessário. Desta forma, mesmo que pareça vantajoso os investimentos de grande rentabilidade com prazos longos, é preciso estar ciente que esse dinheiro servirá para eventuais emergências.