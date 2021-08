A 99, empresa de transporte e tecnologia, está com 24 vagas abertas para pessoas negras e mulheres. Há oportunidade para as áreas de experiência do cliente, operações, estratégia e performance.

As vagas são para os níveis de analista, especialista, gerente e gerente sênior. As inscrições podem ser realizadas através do site e a empresa não informou uma data limite para fazer o cadastro.