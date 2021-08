A 5ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 foi iniciada – confira os pagamentos

Prorrogação do auxílio emergencial 2021: 5ª parcela foi iniciada

O cronograma da 5ª parcela do auxílio emergencial 2021 está disponível. Por isso, você pode conferi-lo, assim, por conseguinte, trouxemos as parcelas referentes aos próximos pagamentos.

Conforme o anúncio da prorrogação do auxílio emergencial 2021, que foi feito em julho, foram disponibilizadas três parcelas referentes à prorrogação.

Nascidos em janeiro recebem nesta data (20 de agosto)

Os nascidos em janeiro recebem na data desta publicação, 20 de agosto. Por conseguinte, receberão os nascidos em fevereiro, em 21 de agosto.

Sendo assim, confira o calendário abaixo, que é destinado para integrantes do Cadastro Único, chamado CadÚnico. Além disso, também fazem parte deste calendário os inscritos no auxílio emergencial 2020 via site ou app.

Confira o calendário do auxílio emergencial 2021 referente à parcela 5 do benefício :

Beneficiário nascido em: Data de depósito para usabilidade online (app Caixa Tem) Data para disponibilidade física (saque do valor em espécie) Janeiro 20/08 01/09 Fevereiro 21/08 02/09 Março 21/08 03/09 Abril 22/08 06/09 Maio 24/08 09/09 Junho 25/08 10/09 Julho 26/08 13/09 Agosto 27/08 14/09 Setembro 28/08 15/09 Outubro 28/08 16/09 Novembro 29/08 17/09 Dezembro 31/08 20/09

Confira o calendário do auxílio emergencial 2021 referente à 6ª parcela do benefício em 2021:

Beneficiário nascido em: Data de depósito para usabilidade online (app Caixa Tem) Data para disponibilidade física (saque do valor em espécie) Janeiro 21/09 04/10 Fevereiro 22/09 05/10 Março 23/09 05/10 Abril 24/09 06/10 Maio 25/09 08/10 Junho 26/09 11/10 Julho 28/09 13/10 Agosto 29/09 14/10 Setembro 30/09 16/10 Outubro 01/10 18/10 Novembro 02/10 19/10 Dezembro 03/10 19/10

Confira o calendário auxílio emergencial 2021 referente à sétima e, até o momento atual, última parcela do benefício em 2021:

Beneficiário nascido em: Data de depósito para usabilidade online (app Caixa Tem) Data para disponibilidade física (saque do valor em espécie) Janeiro 20/10 01/11 Fevereiro 21/10 03/11 Março 22/10 04/11 Abril 23/10 05/11 Maio 23/10 09/11 Junho 26/10 10/11 Julho 27/10 11/11 Agosto 28/10 12/11 Setembro 29/10 16/11 Outubro 30/10 17/11 Novembro 30/10 18/11 Dezembro 31/10 19/11

Informações atualizadas

Conforme informações do Ministério da Cidadania, o Auxílio Emergencial 2021 é limitado a uma pessoa por família. Mulher chefe de família monoparental tem direito a R$ 375, e indivíduo que mora sozinho (família unipessoal) recebe R$ 150. A cota para os demais é de R$ 250.

Assim sendo, somando as quatro etapas de pagamentos realizadas até o momento, o investimento do Governo Federal já superou R$ 35 bilhões, incluindo todos os públicos (meios digitais, CadÚnico e Bolsa Família). Foram 150,45 milhões de transferências, com 39,4 milhões de pessoas elegíveis.

Qual o papel da Caixa Econômica Federal como agente pagador do benefício?

Conforme informa a própria Caixa Econômica Federal, o banco é responsável por realizar o pagamento do Auxílio para as pessoas selecionadas pelo Ministério da Cidadania, e também pela disponibilização de canais para atendimento aos beneficiários que tenham dúvidas sobre o saque do benefício. A CEF disponibiliza atendimento telefônico sobre o processo de pagamento através do número 111.