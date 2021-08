‘A Barraca do Beijo 3’ e ‘Valéria’: confira os lançamentos da semana na Netflix

Nos próximos dias, os assinantes na Netflix poderão ter acesso a novos filmes e séries na plataforma. Dentre eles, estão o romance adolescente ‘Barraca do Beijo 3″ e a segunda temporada da série espanhola “Valéria”. Confira as datas e lançamentos:

09/08

O médium Yoh Asakura entra em um torneio que acontece a cada quinhentos anos para coroar o rei dos xamãs.

10/08

No início da década de 1980, uma estudante de cinema começa a encontrar a própria voz depois que se envolve com um homem sofisticado e misterioso. Estrelando Neil Young como protagonista.

Série Documental: Untold: Briga na NBA

Dirigido por Floyd Russ (Zion) e apresentando imagens inéditas, a famosa rivalidade entre Pacers-Pistons é desvendada por aqueles que a viveram.

Série infantil: A Casa Mágica da Gabby (segunda temporada)

A diversão está garantida quando os amigos da Casa Mágica da Gabby encontram novas formas de aprender, criar e festejar em um incrível mundo de alegria.

11/08

Filme: A Barraca do Beijo 3

Sinopse: Decidida a aproveitar ao máximo o último verão antes de entrar na faculdade, Elle (Joey King) prepara uma lista de coisas que quer fazer e planeja os próximos passos com Noah (Jacob Elordi) e Lee (Joel Courtney).

12/08

Minissérie: AlRawabi School for Girls

Nesta prestigiosa escola só para meninas, um grupo bola planos arriscados para se vingar do bullying que sofrem.

Stand Up Comedy: Lokillo: O Novo Normal

Home office, aulas em casa, lavar as mãos o tempo todo, não abraçar ninguém. No mundo pós-pandemia, o humorista Lokillo Florez faz piada com o novo normal.

Filme: Monster Hunter: Legends of the Guild

Num mundo onde humanos e monstros convivem em um frágil equilíbrio, o jovem caçador Aiden luta para salvar seu vilarejo de um dragão.

13/08

Série: Valéria (segunda temporada)

Quatro amigas encontram apoio e incentivo umas nas outras quando precisam tomar decisões importantes que afetarão suas vidas profissionais e amorosas.

Minissérie: Desaparecido para Sempre

Dez anos depois de perder as duas pessoas que mais amava, Guillaume Lucchesi se envolve em mais um mistério quando a namorada desaparece sem deixar rastros.

Após o assassinato do companheiro de partido, um pastor assume a candidatura presidencial da Argentina. Só que, de santo, ele não tem nada.

Após um trágico acidente de carro na Grécia, Beckett (John David Washington), um turista americano, acaba no centro de uma perigosa conspiração política e vira um fugitivo para tentar salvar a própria vida.

Filme: Velozes & Furiosos – Espiões do Asfalto

Tony é sequestrado por traficantes de armas russos, e os Espiões do Asfalto fazem de tudo para resgatar o amigo e impedir um plano para conquistar o mundo.