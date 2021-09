A bruxa está solta: veja 13 casais famosos que terminaram no mês de agosto

Agosto é popularmente conhecido com o mês mais duradouro do ano, mas apenas o mês durou mesmo. Ao longo de 31 dias, pelo menos 13 casais famosos terminaram seus relacionamentos e chocaram a web, você lembra de todos? Confira aqui os nomes e relembre:

1.Dennis DJ e Barbara Falcão



Foto: Reprodução/Facebook

2.Caio Castro e Grazi Mazzafera

Caio Castro e Grazi Massafera não estão mais juntos. Depois de quase dois anos de namoro, a relação dos atores chegou ao fim, de acordo com o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles.

3.Simaria e Vicente Escrig

A cantora Simaria surpreendeu os fãs ao anunciar através das redes sociais o fim do seu casamento com o espanhol Vicente Escrig. Em breve posicionamento, a sertaneja explicou que decidiu contar a notícia antes que a informação vaze na internet.

4.Mirela Janis e Yugnir

Foto: Reprodução/Instagram

5.Lais Bianchessi e Pedro Padilha

Foto: Reprodução/Instagram

6. Vivi e Jon Vlogs

Foto: Reprodução/Instagram

7.Gabi Martins e Tierry

O namoro de Tierry e Gabi Martins chegou ao fim. De acordo com o colunista Léo Dias, do Metrópoles, o relacionamento dos dois já estava passando por um período de crise e decisão pelo término aconteceu após uma briga na madrugada.

8.Luísa Sonza e Vitão

O término foi confirmado pela própria cantora ao portal Hugo Gloss. “Não queria o término, mas entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e ao ataque que vivemos nos últimos tempos”, revelou Luísa.

9.Duda Reis e Bruno Rudge

Foto: Reprodução/Instagram

10.Whindersson e Maria Lina

A estudante Maria Lina Deggan anunciou o fim do relacionamento com Whindersson Nunes. Através das redes sociais, ela surgiu em um registro abraçada ao humorista e pediu para que os fãs respeitassem esse momento dos dois.

11.Jade Picon e João Guilherme

Os influenciadores digitais Jade Picon e João Guilherme, filho do cantor Leonardo, anunciaram que não estão mais juntos. O casal namorou por três anos.

12.Naiara Azevedo e Rafael

Após quase cinco anos, chegou ao fim o casamento da cantora Naiara Azevedo e Rafael Cabral. De acordo com a coluna de Leo Dias, do jornal Metrópoles, os dois passaram por uma crise desde o início de julho.

13.Sammy Lee e Pyong

Sammy Lee surpreendeu os seguidores ao anunciar que o seu casamento com Pyong Lee chegou ao fim. A declaração aconteceu após o hipnólogo surgir debaixo do edredom com Antonella Avellaneda, em uma prévia do reality Ilha Record.