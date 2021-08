A conta PJ Nubank e a simplificação de recebíveis de cartão

Entenda a simplificação de recebíveis de cartão da conta PJ do Nubank

O Nubank resolveu simplificar seus recebíveis de cartão para otimizar a rotina financeira do seu negócio. Sendo assim, agora é possível receber suas vendas feitas por plataformas de pagamento: maquininhas, links de pagamentos, aplicativos e sites de venda, diretamente na sua conta PJ do Nubank. Ou seja, o dinheiro das suas vendas feitas por cartão em outras plataformas já pode ser automaticamente depositado na conta PJ do Nubank, conforme informa a própria fintech.

Como receber de intermediários na conta PJ da fintech?

Conforme informações oficiais, é possível receber de intermediários na conta PJ do Nubank porque o Nubank agora faz parte do Sistema de Liquidação de Crédito (SLC), usado por essas plataformas para operacionalizar as vendas.

Ou seja, quando você se cadastra para vender em um aplicativo de delivery, por exemplo, existe uma lista de bancos que podem ser selecionados para cadastro de conta domicílio – e, agora, tanto a conta conta PJ do Nubank, quanto a conta PF são opções nessa lista. Sendo assim, o processo se tornou mais abrangente.

O que são plataformas de pagamento do SLC?

Conforme definição da fintech Nubank, as plataformas de pagamento do sistema SLC são, de forma sucinta, ferramentas que fazem vendas por cartão (débito ou crédito). São exemplos de SLC sites de e-commerce, aplicativos de vendas ou maquininhas.

Isso significa que essas plataformas permitem que outros negócios façam vendas usando a intermediação de pagamentos por débito ou crédito, informa o Nubank.

Exemplos de plataformas de pagamento

Essas plataformas de pagamento podem ser, por exemplo:

Maquininhas de cartão;

Aplicativos de delivery;

Aplicativos de intermediação de transporte executivo;

Sites de vendas;

Aplicativos de venda;

Links de pagamento.

Sendo assim, ao se cadastrar nessas plataformas de pagamento, o lojista ou prestador de serviço pode receber pelas vendas direto na conta PJ ou PF do Nubank.

Qual é a vantagem de receber de plataformas de pagamento na conta PJ do Nubank?

A conta PJ do Nubank é simples, fácil de usar e sem burocracias e tarifas abusivas. Sendo assim, essa modalidade de conta foi criada para que empreendedores possam simplificar a sua rotina e focar no negócio.

Por isso, essa possibilidade de receber por maquininhas e outras plataformas de pagamento é mais uma facilidade na rotina do fluxo financeiro da empresa.

Otimização da administração do fluxo de caixa da empresa

Pois, usar a conta PJ do Nubank para receber pelas suas vendas feitas em outras plataformas, como sites de vendas, aplicativos e por maquininhas de cartão, significa colocar o dinheiro da sua empresa em uma fala que não tem tarifas de manutenção e gerar mais caixa para o seu negócio. Além disso, é uma centralização de gastos que facilita o fluxo de caixa.