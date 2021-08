A cultura empresarial e a atuação remota no empreendedorismo

Como ter uma cultura empresarial digital no empreendedorismo?

Sabemos que a cultura é um ponto forte de uma empresa no empreendedorismo. Por isso, ter uma cultura empresarial é importante para qualquer negócio. Uma vez que a cultura ampara regras de convivência, princípios, gestão e valores que são as diretrizes da empresa. Sendo assim, a cultura empresarial cria uma identidade para a marca, bem como, também se reflete na contratação de colaboradores.

A cultura e a atuação remota

No mercado atual, muitas empresas estão aderindo ao formato de trabalho híbrido, ou seja, atuam através do home office e da presença física. Por isso, é preciso analisar a questão cultural, para que a cultura não se perca nos processos e nas entregas que são feitas ao cliente.

Implantar uma cultura empresarial ou modificar uma cultura existente requer análises e acompanhamentos

Sendo assim, implantar uma cultura empresarial ou modificar uma cultura existente requer análises e acompanhamentos. Por isso, esse investimento não é só financeiro, mas também é um investimento de tempo e outros recursos, como pessoas, já que deverá atualizar os funcionários, e treiná-los sobre questões de processos e de comportamento.

Dessa forma, podemos dizer que implementar uma cultura em uma empresa que está em funcionamento remotamente requer direcionamento, estratégia e treinamentos.

Gestão participativa, adequação das contratações e ações correlatas ao perfil cultural do negócio

Por isso, é necessário que a gestão seja participativa, acompanhe os funcionários e adeque as contratações para que fiquem de acordo com o perfil cultural da empresa.

Dessa forma, fica mais fácil determinar a cultura empresarial, bem como, disseminá-la para a equipe, independentemente se a atuação ocorrer de forma online ou presencial.

A definição adequada da missão, visão e valores deve ser revista?

Além disso, a definição adequada da missão, visão e valores deve ser revista periodicamente, visto que na era digital tudo muda de forma dinâmica.

Nenhuma conduta deve ficar fora do que a empresa definiu como valor

No entanto, essa análise sobre a missão, visão e valores de uma empresa dificilmente será para modificar esses pontos e sim para direcionar as ações empresariais para que fiquem de acordo com o que a empresa pretende, bem como, para que nenhuma conduta fique fora do que a empresa definiu como valor.

Todavia, em alguns casos é necessário recriar a missão, visão e valores da empresa, caso as mudanças sejam radicais, como ocorre em mudanças na gestão ou na alteração de segmento empresarial, por exemplo.