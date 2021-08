A Democracia Ateniense: resumo de história

A Democracia Ateniense: vai cair na sua prova!

A denominada “democracia ateniense” representa a primeira forma de governo democrático de toda a história da humanidade.

Devido à importância do tema, não é de se surpreender que questões sobre o mesmo apareçam com frequência nas provas mais importantes do mais.

Assim, para que você se prepare de maneira adequada, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre o processo de formação da democracia ateniense e os principais nomes que dele participaram. Confira!

A Democracia Ateniense: introdução

A cidade-Estado de Atenas era uma das cidades-Estado mais importantes de toda a Grécia Antiga. Inicialmente, os atenienses viviam sob um regime aristocrático. Porém, após um longo processo, a democracia foi instaurada no local.

Vamos conhecer, a seguir, um pouco mais sobre o processo de criação da democracia ateniense.

A Democracia Ateniense: Sólon

Sólon foi um dos governantes da cidade-Estado de Atenas. No ano de 594 a. C., o político escolheu iniciar um processo de quebra do sistema aristocrático que vigorava até aquele presente momento.

O governante fez isso ao estabelecer uma retoma política que permitia que homens que comprovassem determinada renda pudessem participar da Assembleia Legislativa da cidade, importante local de decisões políticas.

A Democracia Ateniense: Psístrato

Outro nome de extrema relevância dentro do processo de criação e consolidação da democracia ateniense é aquele de Psístrato. O governante foi o responsável por reduzir a força política dos grandes proprietários de terras. Isso porque, Psístrato organizou uma espécie de reforma agrária, quebrando com os grandes monopólios de riquezas existentes entre aqueles que governaram Atenas até aquele momento.

Além disso, devemos destacar que Psístrato conseguiu estimular a produção local, principalmente aquela de artesanato.

A Democracia Ateniense: Clístenes

Clístenes também participou da abertura do sistema político da cidade-Estado de Atenas. O governante ampliou a participação política na cidade, uma vez que essa passou a contemplar todos os homens livres, nascidos na pólis, com pais nascidos na cidade e residentes no local.

Porém, devemos ressaltar que essa ampliação ainda excluía mulheres, estrangeiros e escravizados.

A Democracia Ateniense: Péricles

A Era de Péricles marcou a consolidação da democracia na cidade de Atenas. Esse auge foi possível devido ao aumento da cobrança de tributos na região.