A filosofia de Karl Marx: um resumo

Karl Marx: ideais e conceitos

Karl Marx viveu no século XIX e é considerado um dos filósofos de maior relevância, principalmente devido ao impacto de suas ideias.

Os principais conceitos e as principais ideias de seu pensamento são abordados com frequência pelas provas mais relevantes do país, com um destaque para o ENEM.

Confira, a seguir, um resumo sobre o pensamento de Karl Marx.

Karl Marx: introdução

Karl Marx, que nasceu em 1818 e morreu no ano de 1883, foi o criador do materialismo histórico dialético, teoria que se fundamenta no princípio de que a realidade não é algo imutável, mas sim um processo histórico permanente, que obedece uma lei baseada no fato de que o processo histórico está acima da vontade dos indivíduos e é determinado pelas condições materiais da existência.

Assim, Marx afirmava que para compreender o ser humano em suas relações com outros indivíduos e com o mundo é preciso partir da análise do concreto, ou seja, das ações humanas concretas e não das ideias que os homens fazem a respeito de si.

Karl Marx: ideologia

Marx foi também o responsável por analisar o conceito de ideologia de um ponto de vista muito diferente dos que existiam até então. Isso porque, o filósofo afirmou que a ideologia seria, na verdade, um reflexo das relações materiais que os seres humanos estabelecem para viver em sociedade e que, portanto, ela não está acima da humanidade, mas dentro dela.

Dessa maneira, Marx afirma que o conceito de ideologia não pode ser considerado metafísico: ele deve ser visualizado como um resultado de ações humanas.

Ainda, a ideologia também funciona como uma orientação para os mais variados modos de vida. Segundo o pensador, porém, quando essas são apropriadas indevidamente por alguns grupos, elas acabam se tornando modos de dominação: esse é, segundo o pensador, o maior problema das ideologias generalizantes.

Karl Marx: luta de classes

Com base na preocupação com as bases materiais de produção por meio das quais os seres humanos se relacionam e se constroem, Marx enxerga o processo histórico como uma luta de classes entre a classe dominante, que detém os meios de produção, e a classe dominada, que possui apenas a sua própria força de trabalho. Essa luta de classes se configura em modos de produção situados historicamente.