A nova Bruna: pela primeira vez desde Marquezine, Neymar apresenta namorada para família

Já andam dizendo por aí que a passagem de Neymar pelo Brasil durante e depois da Copa América foi uma espécie de despedida de solteiro. O jogador fez festa, viajou, flertou, pegou aqui e ali, mas no fim das contas levou Bruna Biancardi para as férias em Ibiza, na Espanha. E em família! Coisa que ele não fazia desde que namorou Bruna Marquezine.

A nova Bruna ainda não segue os parentes mais próximos do menino Ney, como a sogra Nadine, o sogro Neymar pai, e a cunhada Rafaella. Mas Carol Dantas, ex superpresente e mãe do único filho do jogador, já deu seu crivo.

Tanto que ambas estão juntas na viagem estilo “Família Pinto sai de férias”. Neymar fez questão de levar Bruna Biancardi para conhecer seus amigos da bola, como Lionel Messi, Fábregas, Di María e Verrati, e suas mulheres. Vale lembrar que estes jogadores estão casados há anos e têm a vida afetiva bem estabilizada, ao contrário do brasileiro, que volta e meia aparece com um novo affair.

Além de Carol Dantas, com quem Bruna foi fotografada, inclusive, pulando de mãos dadas numa piscina, a bela influenciadora caiu nas graças de Maria TakTouk, enteada de Fábregas, de 21 anos, e de Jorgelina Cardoso, mulher de Di María, que fez questão de postar uma foto das esposas presentes a uma noitada em que todos se reuniram no balneário espanhol, marcando e seguindo a nova namorada do amigo do marido.