A parcela 4 do Auxílio Emergencial 2021 continua sendo liberada para saque – confira o calendário

Os nascidos em novembro sacam o Auxílio Emergencial 2021 em 17 de agosto

A parcela 4 do Auxílio Emergencial 2021 continua sendo liberada para saque. Sendo assim, embora o calendário da prorrogação do Auxílio Emergencial 2021 esteja sendo amplamente divulgado, ainda estão ocorrendo liberações referentes à parcela 4 do benefício.

Confira o calendário do Auxílio Emergencial 2021, pois, dessa forma, poderá acompanhar os saques da 4ª parcela, bem como, os próximos pagamentos referentes à prorrogação.

Disponibilidade física – 4ª parcela – saque do valor em espécie

Mês de nascimento do beneficiário Data do crédito para a disponibilidade física (saque do valor em espécie) Janeiro 02 de agosto Fevereiro 03 de agosto Março 04 de agosto Abril 05 de agosto Maio 09 de agosto Junho 10 de agosto Julho 11 de agosto Agosto 12 de agosto Setembro 13 de agosto Outubro 16 de agosto Novembro 17 de agosto Dezembro 18 de agosto

Parcelas 5, 6 e 7 do Auxílio Emergencial 2021

Conforme anunciado anteriormente pelo Governo, o Auxílio Emergencial 2021 foi prorrogado. Sendo assim, o calendário para os próximos pagamentos foi liberado. Confira abaixo e não perca os prazos das parcelas correspondentes à prorrogação do benefício:

Calendário da 5ª parcela do auxílio emergencial 2021

Mês de nascimento do beneficiário Disponibilidade digital Data do saque do valor em espécie Janeiro 20/08 01/09 Fevereiro 21/08 02/09 Março 21/08 03/09 Abril 22/08 06/09 Maio 24/08 09/09 Junho 25/08 10/09 Julho 26/08 13/09 Agosto 27/08 14/09 Setembro 28/08 15/09 Outubro 28/08 16/09 Novembro 29/08 17/09 Dezembro 31/08 20/09

Calendário da 6ª parcela do Auxílio Emergencial 2021

Mês de nascimento do beneficiário Disponibilidade digital Data do saque do valor em espécie Janeiro 21/09 04/10 Fevereiro 22/09 05/10 Março 23/09 05/10 Abril 24/09 06/10 Maio 25/09 08/10 Junho 26/09 11/10 Julho 28/09 13/10 Agosto 29/09 14/10 Setembro 30/09 15/10 Outubro 01/10 18/10 Novembro 02/10 19/10 Dezembro 04/10 19/10

Calendário da 7ª parcela do auxílio emergencial 2021

Mês de nascimento do beneficiário Disponibilidade digital Data do saque do valor em espécie parcela 7 App Caixa Tem Saques Janeiro 20/10 01/11 Fevereiro 21/10 03/11 Março 22/10 04/11 Abril 23/10 05/11 Maio 23/10 09/11 Junho 26/10 10/11 Julho 27/10 11/11 Agosto 28/10 12/11 Setembro 29/10 16/11 Outubro 30/10 17/11 Novembro 30/10 18/11 Dezembro 01/11 19/11

Como funciona a poupança digital aberta para o recebimento do Auxílio?

Conforme informa a Caixa Econômica Federal, a conta poupança digital é uma conta simplificada, gratuita, aberta automaticamente pela CAIXA, tudo de forma virtual, sem a necessidade de apresentar qualquer documento na agência. Sendo assim, com essa conta, o trabalhador poderá receber seu Auxílio Emergencial, pagar boletos ou efetuar saque, mesmo sem cartão, nas unidades lotéricas ou caixas eletrônicos. Essa conta não possui cartão físico, cheque ou a possibilidade de emissão de ordem de pagamento para movimentação.

Bolsa Família

Nas situações em que for mais vantajoso para a família, o Auxílio Emergencial 2021 substituirá, temporariamente, o benefício do Programa Bolsa Família, ainda que haja um único beneficiário no grupo familiar.

Confira o calendário da quinta parcela do auxílio emergencial 2021 para beneficiários do Bolsa Família

Conforme informação do Ministério da Cidadania, os pagamentos da quinta parcela do auxílio emergencial 2021 começam em 18 de agosto e vão até o dia 31, pois o Bolsa Família não sofre alterações, dando sequência ao calendário de pagamentos do programa.

Final do NIS pagamento em: 1 18 de agosto 2 19 de agosto 3 20 de agosto 4 23 de agosto 5 24 de agosto 6 25 de agosto 7 26 de agosto 8 27 de agosto 9 30 de agosto 0 31 de agosto