A partir de 90 anos: aplicação de 3ª dose contra covid-19 começa nesta segunda (30)

A partir de segunda-feira (30), Salvador dará início as aplicações da terceira dose da vacina contra o coronavírus em idosos com idade a partir 90 anos. A novidade foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis na noite desta sexta (27), durante coletiva de imprensa.

De acordo com o prefeito, a estratégia alcançará todas as pessoas da faixa etária igual ou superior a 90 anos que tomaram a segunda dose da vacina nos últimos seis meses. Essa aplicação adicional atende a uma recomendação das autoridades de saúde em função da queda no índice de proteção que os antígenos ofereciam inicialmente, mesmo esse público estando completamente vacinado.

Além disso, a iniciativa é apontada como necessária devido à variante Delta, que surgiu inicialmente na Índia, e vem provocando aumento de casos de covid-19 em todo o mundo.

Bruno Reis detalhou ainda que mesmo os idosos que tomaram duas doses da Coronavac logo no início da campanha de vacinação, desta vez, receberão a terceira aplicação com imunizante fabricados por outros laboratórios – a medida não oferece riscos à saúde.

“Muitos idosos foram vacinados com a Coronavac e hoje foi aprovado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) a aplicação da terceira dose de Oxford e Pfizer nesse público, que já tem mais de seis meses que tomou a vacina”, assegurou.

A capital baiana prosseguirá com a vacinação dos adolescentes com idade a partir de 17 anos neste sábado (28) e manterá a estratégia de antecipação da segunda dose. Dessa forma, ainda amanhã, poderão tomar a dose de reforço quem tem no cartão de vacinação data de retorno para tomar a segunda dose de Oxford e Pfizer (até 5 de setembro) e Coronavac (até o dia 29 de agosto).

Atualmente, 95% da população adulta da cidade está vacinada com a primeira dose e 43% está totalmente vacinada. No entanto, o número de pessoas aptas para a imunização e que sequer foram iniciar o esquema vacinal ainda preocupa: 98 mil cidadãos acima de 18 anos ainda não compareceram a um dos pontos fixos ou drive-thrus montados para a estratégia.

“Aproveito a oportunidade para fazer mais um apelo para que essas pessoas possam ir se vacinar. Da mesma forma as pessoas que estão com a segunda dose vencida”, salientou o prefeito.

Acesso controlado

Devido aos recentes episódios de aglomerações que ocorreram na praia do Porto da Barra nos últimos dias, a partir deste final a Prefeitura adotará medidas para controlar o acesso do banhista nesse espaço. O objetivo é ordenar o fluxo de pessoas no local, a fim de coibir a contaminação do coronavírus neste período de pandemia.