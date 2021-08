A pedido de Coudet, time espanhol está perto de tirar destaque do Internacional

Porto Alegre, RS, 20 (AFI) – O meia Thiago Galhardo está perto de deixar o Internacional. A pedido do técnico Eduardo Coudet, que comandou o time gaúcho no ano passado, o Celta de Vigo trabalha na contratação do jogador e está perto de um acerto.

A negociação é por um empréstimo até o meio de 2022 por cerca de 500 mil euros (R$ 3,1 milhões) . Thiago Galhardo foi um dos grandes destaques do Inter sob o comando de Coudet em 2020. Atuando como atacante no esquema do treinador argentino, ele marcou 23 gols em 54 jogos na última temporada.

Atualmente, Galhardo é opção no banco de reservas de Diego Aguirre e quase foi negociado com o Corinthians no início do Brasileirão.